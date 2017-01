Abran paso que llega la gente del 'lugá'

Las elecciones no son fáciles. Decía el gran Descartes que de nuestras decisiones conseguiremos nuestras conquistas: "las mayores decisiones nos traen las mayores conquistas". Qué reto más complicado, conquistar al contrincante, enamorar al escéptico y contener de humildad al ferviente seguidor. Elegir, nombrar, dar el testigo a alguien que ame igual o más que tú la fiesta. Otorgar ese poder de condensar en una sola voz, las voces de todos y cada uno de los carvanaleros que a lo largo de los años ha parido la Málaga cantaora. Que gran responsabilidad, que gran reto. Un duro trabajo y ese miedo que siempre acompaña al coplero de fracasar o triunfar. Pero a la vez... ilusión, respeto, honor, orgullo y disfrutar de algo tan tuyo, como es tu Carnaval. ¿Verdad Dede Cortés?

Este año te ha tocado a ti, cateto. La labor de la provincia en el Carnaval de Málaga ha sido reconocido con tu nombramiento como pregonero, sí ese, el alhurino Daniel Diego Cortés. Palabras mayores.

Benditos pueblos que siempre vinisteis a la capital a llenarla de melodía y de piropos a través de vuestro cante, un cante de los hijos a su madre. Árbol de ramas infinitas con sones al 3x4 que han conseguido hacer este baile de disfraces más grande.

En tu discurso se escuchará el soniquete de José Manuel Rengel, de Gines González, de Francis Moya.... Y de tantos otros que desde la costa hasta el interior se echaron su disfraz al hombro para conquistar la capital.

Dede Cortés, el comparsista que se coló por la puerta de atrás, sin hacer ruido. Al que la habilidad de escribir y hacer poesía en canción se fue conjugando poco a poco. Como todo en la vida, no se libró de algún que otro descalabro. Todo cuesta, lo fácil no te lleva a la meta y fue difícil. Te metiste en una guerra sin cuartel, en una batalla de titanes en mayúsculas que no permitían ni un solo error. Ávidos de carnaza, desesperados por hacer sangre. Y esas, las peleas más crudas, son en las que el triunfo sabe mejor.







Tu Fuente Lucena llego a tientas para hacerse un hueco en esa urbe repleta de buenas voces y grandes letristas. Corristes la cortina y pedistes permiso para que te reservaran un hueco sobre esas tablas en las noches de cuchillos largos. Una vuelta al mundo que te hizo disparar a una comparsa perfecta y como por Arte de Magia, tú la hiciste sonar. Y entonces llego Alhaurín, y llegaron los del lugá.

La sonrisa eterna, la diplomacia... ¡Ay, amigo también eres el bienqueda del Carnaval! Todo en su justa medida, sin menos ni más. El equilibrio, la dulzura, el vaivén perfecto que mece a una comparsa brillante. Como brillante es tu pluma, como brillantes son tus sonetos cautelosos. Esos que pecan de ser demasiado comedidos, pero en los que a veces y sólo a veces las tiras al cuello. Eso sí, nunca a matar.

Sois la delicia del teatro y nadie puede resistirse a escucharos en la calle. Melodía, afinación... sois la comparsa del detalle y de la perfección y eso nadie puede negarlo. Aunque unos años gustéis más que otros, esta claro. Pero sois, estáis y formáis parte del Carnaval de Málaga. Y por ello tú este febrero serás el pregonero. Agarrate los machos Dede, hay muchas expectativas en tu pregón, que sabemos que será tan tuyo como de todo tu grupo.

Invítanos a bailar, a empaparnos de vuestra religiosidad, déjanos sentir la magia para poder viajar a tu rincón de Carnaval, llévanos a fotografiar ese 3x4 en el que tanto empeño ponéis para cargarlo de detalles, para cuidarlo, para curarlo. Haznos de guía para que gracias a carnavaleros como tú, como vosotros alhaurinos, nunca muera esta afición. Porque yo al igual que muchos otros, muero con Alhaurín.