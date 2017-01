"El carnaval en la calle es una asignatura pendiente que tenemos"

Soy Rubén Tejada Pedraza y tengo 30 años. En la actualidad soy pintor en paro y componente de la comparsa de la peña "Er Dito" (para mí, lo más grande, 'carnavalescamente' hablando). Mi afición al carnaval me viene desde la cuna, puesto que mi familia es muy carnavalera y me lo inculcó mi abuela. Si mal no recuerdo empecé a cantar con 13 años y espero seguir participando de esta fiesta a la que amo hasta que la garganta me aguante.

Historial:

2017 Los Reyes | David Santiago

2016 La Bruja | David Santiago (1° premio)

2015 Los intocables | David Santiago (3° premio)

2014 La Traviesa | Juani Bermúdez y Miguel A. Blanco (5º premio)

2013 El Guardián | David Santiago (2º premio)

2012 La Tropa | David Santiago (4º premio)

2011 La Sociedad | Maxi Gómez y Jesús Delgado "El Kara" (4º premio)

2010 Los Hombres del Tiempo | José Redondo e Iván Baca

2009 Antología Arroyo chico | José Redondo e Iván Baca

2008 La Trastienda | José Redondo e Iván Baca

2007 La Vieja Estación | José Redondo e Iván Baca (5º premio)

2006 La Luna | José Redondo e Iván Baca

2005 Hablando en Plata | José Redondo e Iván Baca (5º premio)

2004 Hermandad de Sangre | José Redondo e Iván Baca

2003 Los del agujero | Félix Godoy y José M° Villegas

2002 La Colección | Antonio Parejas "Varilla" y Félix Godoy

2001 Forjando Coplas | Antonio Parejas y Félix Godoy

Una anécdota

Era el año de la trastienda y recuerdo que falté a muchos ensayos, algo que no era muy raro en mí, pero que a día de hoy ya ha cambiado. Ese año eché alguna que otra "mentirijilla" para faltar. Todas colaban o casi todas. Un día fui a salir de casa para ir al ensayo y al montarme en el ascensor, el edificio de quedo sin electricidad. Tuve la mala suerte de yo estar dentro del ascensor y me quedé pues unas 4 horas encerrado entre planta y planta. Llamé, avisé a la comparsa pero nunca me creyeron. A día de hoy aún me lo recuerdan creyendo que es mentira. Obviamente lo recordamos con buen humor.

Tu mejor año

No creo haber tenido mi mejor año. Creo que sigo una línea ni más buena, ni más mala, pero el año de El Guardián o La Bruja fueron bastante bueno en lo personal.

Tu debut

Recuerdo mi debut con mucho cariño. Éramos un grupo de nuestro pueblo, de Torremolinos. Todos amigos y primos con una misma locura: cantar en los carnavales. Nunca lo podré olvidar. Mi primo Félix Godoy o Antonio Parejas "Varilla" y José Villegas, mi descubridor en los carnavales. Todo me trae bonitos recuerdos.

Un lugar de Málaga

El centro histórico y sus calles

Un grupo que te marcó para siempre

Hablando de Cádiz, Los ángeles caídos. En Málaga El Guardián. Tiene un significado muy grande para mí.







Una letra

Piropo a Málaga de La Bruja "Será que hueles a limpio "

Tu pregonero perfecto

Creo que mi pregonero prefecto es y será David Santiago Velasco. Nunca vi a nadie escribir con tanto amor a su tierra. Sería un pregón muy emotivo

Cuando se sube el telón del Alameda.

Es una experiencia única , sabemos que el Cervantes es lo que todos queremos , pero el alameda , cuando se abren las cortinas , te esperan si saber lo que vas a cantar , lo que vas a presentar , es la primera impresión , y eso es muy bonito de vivir

Un tipo

Me encantaría un tipo como la desbandá malagueña. Es parte de nuestra historia y merece ser aún más conocida ....

La calle

Es cierto que es una asignatura pendiente que tenemos los malagueños , yo como el que más. No fui nunca mucho de calle. Desde hace unos años la estoy disfrutando y no concibo ya un carnaval sin ella y sin su gente esperando.