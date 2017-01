El folclore y la música

Como amante de la música en general, hay un apartado de ella para mi, muy valioso, tradicional, con el cual, he llegado a emocionarme muchísimo algunas veces. Ese es el folclore carnavalesco, carnaval de copla, carnaval a secas, o, " er carnavá ", que es como suena con nuestro acento tan peculiar. Desde niño lo observé, escuché, sentí, rechacé, amé, etc. Gracias a mis padres que fueron los que me lo inculcaron y más tarde practiqué, adaptándolo como forma de vida, y pensamiento, entre otras cosas. Soy de los que piensan que no solo de carnavales vive el hombre, y animo a la gente para que escuchen el gran abanico musical que por suerte, tenemos.

Inmerso en melodías, acordes, ritmos y compases, suelo gastar parte del tiempo que me sobra cada día, si es que sobra claro está, aunque siempre lo busco. Me gusta la tranquilidad y la verdad. No tengo un preámbulo definido para crear, eso sí, hay lugares maravillosos para inducir la parte creativa que podamos tener, por supuesto, entran en juego los estados de ánimo y la predisposición.

Coincido y maldigo las veces que llega esa inspiración, como siempre se ha dicho trabajando. Maldita inspiración caprichosa y tan divina a la vez. En mi familia, mis amistades, la propia comparsa, y en los momentos cotidianos, encuentro a mi efímera compañera.

Con respecto a los tantos estilos musicales y tan personales que existen en el mundo de la comparsa, intento en mi caso encontrar un equilibrio musical, y por supuesto, intento ser distinto apostando por lo clásico, y lo actual, que unen de maravilla, aprovechando la gran cantidad de recursos que se tienen.

Tiene Málaga en su música y en su poesía carnavalesca, talento. Tanto en la capital como a nivel provincial ya se viene viendo desde hace tiempo. Para mí, que acabo de empezar a andar en la faceta de la autoría musical, es un honor pertenecer a este patrimonio cultural tan nuestro que es el carnaval, el cual, tengo la suerte de disfrutarlo con la gente que quiero y porque como manifestación de sentimientos merece mucho la pena.