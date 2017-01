"Gracias a ´La comparsa del pueblo´ me encanta la calle"

Antonio Quiñones Campos. Conocido por Nono. Tengo 24 años, soy cristalero y también me dedico a hacer bolos de flamenco lo fines de semana. Soy un fiebre del Carnaval ya que me familia es carnavalera. Vivo con mi mujer y mi bebé de dos meses

Historial

2006 Chirigota Los triple X

2007 Chiriogta Los que limpian la corría

2008 Comparsa El batallón de tu febrero

2009 Comparsa la cuenta de la verdad

2010 Chirigota Las novias de los comparsistas

2011 Comparsa Mar de amores

2011 Chirigota Si lo sé no vengo

2012 Comparsa El torbellino

2013 Chirigota Este año estamos arriba

2014 Comparsa Los musicantes

2015 Chirigota Los agustín

2016 Comparsa La comparsa del pueblo

Tu debut

Debuté en 2006 con una chirigota juvenil pero no voy a Málaga hasta el 2008 con una comparsa femenina

Una anécdota

2014. Con los Musicantes en cuartos de final. En los camerinos antes del pase justo antes de entrar a escenario partí una cuerda. Si vierais las caritas del grupo era pa reírse... Finalmente salió todo bien porque la cambié rápido.

Tu mejor año

Mi mejor año sin duda es 2011 con Mar de Amores. Fue un gran año porque era la primera vez que pasaba a los cuarto de final en Cádiz. Esa comparsa gustó mucho en todos lados a los que íbamos. Aunque también es verdad que he disfrutado otros años más que ese en concreto.

Un lugar de Málaga

Me quedo sin duda con el Centro. Calle Larios, etc.

Un grupo que te marcó para siempre:

Si es en el carnaval de Málaga me quedo con la comparsa Bajo tu luz de Marbella. He podido ver esa cinta de vídeo en la preliminar del Alameda millones de veces

Una letra

'Es que ya no puedo moderme la lengua' de Los grandes. Me pareció muy acertada en ese momento. Con esa letra me quedo.

Tu pregonero perfecto

Un único pregonero perfecto no tendría. Tendría varios. Me gustaría ver en el mismo pregón al amigo Guti, con Antonio Carlos, con David Santiago, con El Kara, con Francis Moya y muchos más. Gente que han echo cosas por el carnaval de Málaga.

Cuando se sube el telón de la Alameda

Con esta comparsa muchos nervios como es normal. Por el gran estreno después de tanto tiempo preparándola. Hay muchas ganas de soltarlo todo y la expectación que hay con esta comparsa siempre genera más nervios por ver la repuesta del público

Un tipo

Me quedo con dos: Con caja de música y mester de juglaría. Son los que más me gustan

La calle

Gracias a La comparsa del pueblo me encanta la calle en Málaga. Siempre he dicho que donde se pone un teatro no hay nada pero después de lo bien que lo pasamos este año... Un gran ambientazo, ganas de carnaval, ganas de disfrutar todo el mundo. Me quedo sin duda con la batalla de las flores