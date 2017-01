La música, el alma, el todo

Otro Martes de Carnaval seguimos desgranando los actores principales que intervienen en nuestra fiesta. Sale a la palestra el elemento vertebrador de la copla. La música. Intentaremos con la docencia de autores de partituras de nuestro carnaval dar luz a lo más difícil de interpretar, seguir o saber de la esencia de nuestros grupos. Desgraciadamente la música entraña mucha complejidad, para jurado, público y autores. El oído musical, aislarse de influencias para que no entren en comparaciones y la originalidad no están a la altura de muchos. Urge la necesidad de preparar a carnavaleros en materia musical. Cuesta un mundo encontrar a guitarras para agrupaciones ya creadas, algunas incluso punteras. Imagínense para una murga o comparsa que quiera empezar desde cero.

No solo vale tener conocimientos de solfeo a la hora de juzgar la obra musical de un grupo de carnaval. Hay que entender. Donde va cada caída de la caja. Como golpea el bombo al compás. Si las guitarras llevan al grupo o es el grupo el que lleva a las guitarras. Si el punteo es primoroso o carga en demasía. Hay que sentir la melodía carnavalera para poderla puntuar y eso en algunos casos no es considerado por el jurado. De la misma forma la música no solo sale de nuestras guitarras, cajas o bombos. Sale del primer instrumento creado. La garganta y sus cuerdas vocales. Muchas veces no nos aclaramos si el concurso es de letra o de canto, pero una actuación desafinada hace muy difícil seguir la letra. Es necesario definir claramente este aspecto a la hora de puntuar.







Las influencias es otro caballo de batalla. La originalidad es difícil en un mundo globalizado. Muchas melodías suenan y se consumen. Por otro lado el popurrí como sinfonía fundamental del todo. En murgas con canciones exitosas que hagan conectar con el respetable. La comparsa por el contrario buscando el sello propio. Los distintos palos del flamenco tienden a desaparecer en nuestro concurso contemporáneo. Difícil escuchar cantes de la tierra. Pasodobles eternos. Cuplés pegadizos. Presentaciones que no aclaran. Virtuosismo. Hacer fácil lo difícil o no tener mimbres y en revesarlo todo. Un consejo. Lo sencillo suele gustar.

Acompáñanos una semana más en esta universidad del carnaval de Málaga que estamos haciendo entre todos. El calendario deshoja otra semana, el frio se resiste a entrar. Todavía no nos cala los huesos a la salida de los ensayos. Hoy es martes. Martes de Carnaval.