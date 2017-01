Biografía

Soy Alberto Salas, tengo 36 años, el carnaval me ha dado mucho, conocí a mi esposa y salgo en un grupo con mi mujer y mis dos niños.

Historial

2002 Dame paso que llevo pizza

Los gusanillos del carnaval (murga inf)

2003 En el fondo nos han echao

2004 Ni del caserío me fío

2005 Cuando los valientes van al combate nosotros vamos al water

2007 El alma de la fiesta

2008 Ruina en la jungla a las 4.0

2009 Los inseparables

2010 Los Rodríguez

2011 Los 'gadchet' del oficio

2012 Los que pierden el juicio

2013 El cuarteto está al caer

2014 El cuarteto está perdido

Los que vienen de la casa (murga inf)

2015 Los que vienen de prestao

Estamos sembraos (murga inf)

Como veréis, no pongo clasificación alguna, ya que los premios no me aportan nada. Me quedo con cada murga, cuarteto y murga infantil en la que he salido o he creado, con las personas que he compartido el proyecto; eso es lo verdaderamente importante.

Una anécdota

El día que Santy, Chinchilla y yo decidimos sacar el cuarteto, la gente nos tomaba por locos, que nos íbamos a dar una hostia considerable.....pero teníamos ilusión por probar la modalidad, y ¿tan mal no fue no?

Tu mejor año

Sin duda el año del cuarteto está al caer, semifinal, con un Cervantes volcado con nosotros coreando cuarteto cuarteto.... Y poder escribirle a la murga infantil, para mi supone poder seguir siendo un niño. Poder escribir un repertorio desde los ojos de un "peque", es un regalo de incalculable valor, me siento una persona privilegiada.

Tu debut

Debut con doblete, murga infantil de gusanillo del carnaval y motero repartidor de pizza con la murga de Carlinda, casi "ná", los veía por la tele y salía cantando con ellos.

Un lugar de Málaga

Cualquier rincón estando acompañado de los míos.

Un grupo que te marcó para siempre

Al ladrón de David Santiago.

Una letra

Cualquier pasodoble que me haga pensar, cualquier cuplé que me haga reír, cualquier estribillo de comparsa que me de un pellizquito en el corazón, cualquier final de popurrí que me ponga los vellos "enconaos"

Tu pregonero perfecto

La perfección no existe, en lo imperfecto de las cosas y/o personas está lo realmente bello. Me quedo con cualquiera que le ponga sentimiento, corazón, ganas y mucho amor a esta fiesta.

Cuando se sube el telón del Alameda€

Nervios, ilusión, responsabilidad, canguelo....hasta los 20 segundos no me dejo llevar, y el día que eso falte, el teatro me sobra.

Un tipo

Los que pierden el juicio, no era capaz de presentarle al grupo mi idea. Señores, que este año salimos de dientes jajajajaja. Creía que me mandaban donde picó el pollo.

La calle

Es la idiosincrasia del carnaval. Sin ella, todo esto no tiene sentido. Es hacer llegar al pueblo mis inquietudes como persona y autor, interpretar un personaje cada año, conectar con la gente y acercar una fiesta al pueblo de Málaga que veo muy necesaria para abrir un poco la mente de las personas, hacerlas pensar ya que hoy día, estamos viviendo una alienación de la persona en esta sociedad tan consumista y ególatra.

