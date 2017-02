Si no arriesgas, no ganas

Hay noches y noches. Hay preliminares y preliminares. Hay días en los que el Teatro Alameda se viene abajo y se entorna un patio de butacas que bien merece un Cervantes. La cita del viernes fue una de ellas. Un velada en las que no cabía ni un alfiler, en las que el ambiente era capaz de caldear hasta al espectador más frío y reticente. Y en esas noches en las que los ánimos y los nervios están a flor de piel a veces ocurren, o mejor dicho se escuchan, vítores que levantan ampollas en un debate que en Málaga ya deberíamos tener superado. Las murgas en Cádiz son chirigotas, y si un grupo viene y nombra la palabra chirigota en el escenario, allá ellos. Tenemos muy claro cuales son nuestros conceptos, qué tipo de carnaval tenemos y no es momento de sacar a relucir viejos complejos. Que sí, que la murga de Padul con Este trabajo quema tela, no expuso un repertorio de lo más acertado, ni acorde a Málaga, pero igual que una novia tiene que estar por encima de otra mujer más guapa, nosotros, ya con un gran concurso consagrado, debemos estar por encima de todo esto.

Pero no todo fueron desatinos en murgas durante la segunda noche, al contrario. Mucho me temo que estamos ante un concurso en el que esta categoría va a ser la reina. Desde Alameda llegó una murga que sorprendió, trabajada y con un grupo de chicos jóvenes que pusieron todas las ganas y más de traer un proyecto de calidad. El Arca de Manué, fue una de esas sorpresas que te da las preliminares, buenas letras con una digna interpretación y un popurrí cargado de pegotes que sacó la carcajada del público. Engancharon y gustaron mucho y muestra de ello fue la gran ovación que se llevaron antes de que cayera el telón.

Pedro Vera volvía este año a refrendar su primer premio del Coac 2016. Y vaya si lo hizo. Pa que nadie te la quite puso en escena una mujer fea difícil de mirar que lleva toda su vida buscando el amor sin mucho éxito. La puesta en escena, para destornillarse. Un San Antonio con vida propia simulando la capilla a la que esta fea va a rezar con la fe de que le otorgue la bendición de tener un novio. El grupo del Chino se metió al público en el bolsillo desde la presentación donde los pegotes se sucedieron uno tras otro a golpe de tanguillos. Gran primer pasodoble al tipo de esos que se agradecen. La tanda de cuplés por el momento es la mejor que ha pasado por el concurso, dejo claro que tienen lo mejor guardado para las siguientes fases. Cuidado que es lo que más puntua en la modalidad y vuestra lucha es por un primero. Teatro en pie tras el popurrí con algunas cuartetas magistrales. Qué necesarios sois para este concurso, no faltéis nunca.

En murgas poco más que destacar. Desde Torrox llegó Hermandad de Humedad y Paciencia, con una apuesta que no acabó de cuajar y poco que decir de Esta noche Carricoche, murga de Albox con un tipo de padres que no resultaron nada graciosos.

En comparsas fue una noche apasionante, la prueba de fuego para un autor ya con un nombre en murgas pero que debutaba en comparsas. Sí, fue el debut de Felix Godoy, pero junto a la comparsa del Kara estaba claro que algo bueno iba a salir. Los Calleheros rompieron con todos los estándares de una comparsa al uso. Simulando a una comparsa callejera, pusieron en escena una teatralización, a la que le faltó un poco más de ensayo, que llevaba al espectador a cualquier esquinita del centro durante los días de calle. Qué gran idea, qué bonita música en la presentación y que pedazos de voces. Curri e Iván, sin más que añadir. La disposición de la comparsa en el escenario a modo de callejera, tenía sentido pero a veces hacía que el espectador se perdiera. Una apuesta que te gusta o no, que sabes lo que es una callejera, o no entenderás la filosofía de este grupo. Hay que ser muy carnavalero. Gran segundo pasodoble, buena tanda de cuplés en los que también innovan en estructura y remataron con un precioso estribillo. Popurrí genial. Sobre el primer pasodoble a Máximo Gómez, buena letra pero para mí innecesario. Cuidado que sin darte cuenta te echas tierra encima y no está la cosa como para tirar un pasodoble. Bienvenidas sean al concurso grandes genialidades como esta, espero que como a mí atrape la apuesta.

Desde Córdoba llegaron Los Paganos, bien cantada y con una música aceptable que no acabó de cuajar con la manera de llevar a cabo el tipo. Más bien ateos que paganos, hay que documentarse para crear un repertorio así. La Compañía llegaba desde Granada para escenificar un guerrillero carnavalero que destacó por grandes voces. Estuvo bien cantada, aunque tuvieron problemas en el mensaje y en las letras muy por debajo del grupo. Se pasaron de tiempo, esperamos veros en semifinales, se agradece que vengan este tipo de grupos a nuestro carnaval.

