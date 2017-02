Qué importantes son los niños en nuestro carnaval, que me lo digan a mí, que con tan solo ocho años fui parte de una murga infantil y treinta y tres años después aquí sigo luchando por esta fiesta. Nos hacemos carnavaleros de muchas maneras, pero esta, para mi gusto, es la forma más bonita que hay. Este año ya son cinco las agrupaciones infantiles que se van a subir a las tablas del teatro, esto es síntoma de la buena salud que vive nuestro carnaval.

Nunca me había encontrado que una agrupación cambiara de modalidad por un luto y mucho menos en una agrupación infantil. Paqui Prieto lleva haciendo murgas infantiles más de 25 años, de esa murga infantil se ha nutrido nuestro carnaval todos esos años y seguramente, si no hubiese sido por ella, hoy algunas agrupaciones de adultos hubiesen desaparecido. "Bendita seas Paqui".

Miguel Ángel Crespo fue uno de los carnavaleros más influyentes en nuestra fiesta siendo componente y autor a principios de los 80, fundador de la Asociación Cultural Amigos del Carnaval, la cual años después dio paso a la Fundación Ciudadana Carnaval de Málaga, de la que fue su presidente. Fue el creador de muchos de los disfraces y tipos que todos estos años han pasado por los teatros. Una enfermedad se lo llevó para siempre, pero dejó un legado: fue el abuelo de la murga infantil de Paqui como bien dice en su pasodoble y nadie mejor que ella sabe lo que Miguel Ángel luchó por esta empresa llamada carnaval. Con sus más y sus menos, Crespo se dejó la piel año tras año hasta su último aliento.

Por eso la murga infantil de Paqui está de luto y cambia la modalidad de murga a comparsa como bien explica en un pasodoble magistralmente cantado por estos niños y niñas. Hubo quien le cantó en vida, habrá quien le cante por su muerte y no seré yo quien diga lo que se debe o no se debe cantar en carnavales. Que conste que no se merece un pasodoble, se merece miles de ellos, pero ninguno de los que nunca se dirigieron a él o ni siquiera fueron a darle el último adiós deberían poner en su repertorio el nombre de Miguel Ángel Crespo Alba.