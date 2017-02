Y volé hasta el escenario

Con el corazón en la boca me dispongo a ver y a escuchar la cuarta preliminar del COAC.

Me van a perdonar, pero anoche mi cabeza estaba en dos comparsas. Dos comparsas de muchos quilates, una nueva, pero con músicos, percusionistas y voces históricas de la fiesta. Lo mejor de lo mejor y escrita magistralmente por un autor gaditano y malagueño de adopción que roza la perfección. La otra, consagrada y que huele a la playa del Peñón del Cuervo, a moraga y que guarda la poesía mas bonita y sinvergüenza que pueda escribir un malagueño.

Pero mi alma estaba dividida, rota por la sin razón de no saber por que. Anoche tenía la sensación de que cantaba mi comparsa, los nervios me podían, me levante y me senté mil veces escuchando sus voces. Creí verme al lado de Carlos Belmonte, de Pablo Rengel, Juan Acedo, Carlos de San Andrés y de Antonio "el tieso". Allí justo, detrás de mí, como siempre, estaba mi compadre, mi Peli, mi director, el que con tan sólo mirarnos sabemos lo que queremos el uno del otro, junto a él estaba el Pollo, haciendo las octavillas y falsetes mas prodigiosos, ¡ay Migue! eres la voz mas bonita de toda Málaga. Más a mi derecha estaba Paco Palma, con su tenor poderoso y tan callado como siempre, prudente y concentrado. A su lado el numero uno, la persona que junto a mi hermano Francis, Rubén y Curri llevan mas años cantando conmigo, el Rubio, la voz de segunda mas potente que hay en esta Málaga nuestra, maestro. Con la guitarra Antonio Jiménez "el ferralla chico" entrañable y guasón, y en la percusión como siempre los dos mejores que hay en la faz de la tierra, mi Antonio y mi Kiko.

Cuando terminó la actuación y bajo el telón me vi abrazado a todos, sonriendo, emocionado por que todo había salido redondo y gustado al publico tanto como a nosotros.

Llevar el logo de Don nadie y del pregón 2016 tatuado en sus disfraces me hizo estremecerme aún más en mi asiento. Lloré, me emocioné como un niño de saber que al final por encima de cualquier concurso y rivalidad esté la amistad.

David, Maxi, anoche con vuestro permiso, fui parte de vuestras comparsas.