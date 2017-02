Arroyo, sinónimo de comparsa

Esto se va acabando, las preliminares queremos decir. No hace falta pensar ya en ir mirando casas rurales para Nochevieja ni ir recogiendo madera para una hoguera en una playa por San Juan. Todavía queda mucho concurso, pero la cosa se está aclarando y dando resultados. El corte para semifinal va a ser uno de los más difíciles de la historia de nuestro concurso. Traerá cola.

De Puente Genil nos llegó la murga Con el conejo asomando de cuando en cuando. Magos novatos. Estos pontanenses, gentilicio de la localidad, malakahín enseña, malakahín entretiene, no aportaron mucho al concurso más que buenas intenciones en afinación y música. El cúmulo de horas sentado viendo actuaciones va haciendo mella en mí. Supongo que en el jurado también y tiene que destacar algo mucho más de la media para que participemos entregados al espectáculo. Alguna cuarteta buena en el popurrí que se hace escuchar. Resulta curioso que la mayoría del humor llamado verde haya venido de agrupaciones de esta localidad. No seré yo quien ponga límites al humor, pero hay cosas ya superadas. Lo pícaro es necesario en el carnaval y gusta, pero hay formas de disfrazarlo y venderlo.

Por el contrario de Torremolinos nos venía Qué nos gusta una medallita, murga trabajada con un tipo de categoría. Dioses y mitos de la Grecia clásica que se enfundan el chándal de competición y vienen a nuestras Olimpiadas. De auténtico Uno los personajes y sus pegotes en el tipo. Destaca negativamente una presentación de ocho minutos acuartetada. en algunos momentos pensé que no iban a cantar. Al margen de este condicionante, el repertorio es muy bueno. Bien cantada. Hicieron las delicias en el popurrí con golpes magistrales. Málaga y su concurso ganan a un grupo a tener en cuenta y sobre todo de lio gordo en la calle. Un buen pasodoble al Alameda con precioso compás musical y una tanda de cuplés simpática, destacan en un repertorio cargado de inteligencia. El cíclope o Caronte tienen arte. Enhorabuena por el trabajo.

Finalizábamos con la murga de Córdoba Los iluminati con Tomati, todo un remix musical de agrupaciones gaditanas. Desgraciadamente la semejanza en música haces que pienses más en el grupo que lo cantó por primera vez que en ellos. Se hizo difícil de seguir para los espectadores que sobrevivían en el Alameda. Entre todos los que quedaban sumaban la misma entrada que en un Getafe-Almería. De todas formas, estos señores catan que dan gusto. Más quisiera yo tener grupos así en mi ciudad. Gracias por venir y ojalá vuelvan.

Debuta la modalidad de cuartetos con los entrañables cuarteteros de La Higuera, pedanía de Antequera, bello diseminado a los pies de nuestro Torcal con una romería el 25 de diciembre a la Virgen de la Jeva. Y pensará usted que a este cronista se le ha ido la cabeza ya de tanto refresquito en el quiosco del Alameda. No. Lo digo por si quiere visitar ese pueblecito puede usted alojarse en Las Ventanillas del Torcal, un loco hostal rural donde distintos personajes hacen su vida. Buena parodia donde destacan golpes sencillos y efectivos. Personajes claramente marcados y muletilla acertada la de Sebastián. Un fuerte acento al que no renuncian y a nosotros nos encanta y enorgullece. Desgraciadamente los cuplés no cuajaron y el tema libre fue flojo, poniendo en jaque un posible pase a semifinales. Mis respetos máximos a un cuarteto.

En comparsa debuta La mujer, interesante agrupación que nos dejó cositas apañadas. Desgraciadamente debido a su bisoñez la presentación empezó naufragando. La disposición separada en dos grupos no ayudó a la agrupación. Cada grupo entraba a su aire arrastrando al otro. Una vez compacto sonaba mejor con un buen trabajo de afinación. Los pasodobles mostraron a un autor con ganas, David Fernández dejaba compromiso en sus letras cosa que se agradece. Piropo y actualidad de la ciudad. Hay ciertas ideas que se irán templando. En una cuarteta del popurrí habla de autores que se venden por dinero. Ojalá fuera cierto que el carnaval de Málaga dejase dinero. Hay mimbres tanto en la agrupación como en el autor. Una alegría más este año.

De La Línea nos llegaba Los sinvergüenzas, unos buhoneros trasnochadores. Comparsa trabajada tradicional. La hora no acompañaba mucho así como el frío ambiente. Buen pasodoble al drama Sirio. Un popurrí donde destaca un hermoso vals tanto en letra como en música da paso en cambio a varias cuartetas donde la música no tiene ningún cambio haciéndose difícil de mantener la atención. Mejora con respecto al año pasado. Su suerte en manos del jurado.

Sinónimo de comparsa es el Arroyo. El renacimiento, unos artistas del renacimiento encarnados en el gran Leonardo da Vinci aunque la idea gira más en el concepto de renacer. Arroyo es una comparsa y cuando se dice esta verdad de perogrullo es porque la sencillez de la dificultad hace reconocible todos los elementos del género. De lo mejor cantado del concurso. Una buena presentación da paso a unos de los pasodobles más originales de lo cantado por el momento. Al bicentenario de La Farola. Genial letra. Hay muchos que mueren por balcones y torres vigías que luego no aprecian ese tipo de letras. Bien. El segundo a la afición de notable escritura. Buenos cuplés y estribillo que conducen al popurrí donde da la sensación que el grupo pierde un poco de fuelle. El Arroyo, una vez más, demuestra que luchará por estar el viernes 17 cantando en el primer templo de la ciudad. Bravo.

Coda. Vale que el Alameda sea familiar, canalla y populoso, pero no se puede permitir el trasiego de gente entrando entre copla y copla. Si empieza el grupo y no estás dentro, no deberían dejarte pasar.