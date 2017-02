Ver el patio de butacas del Alameda lleno a rebosar y jaleando, me pone. La noche de ayer me dejó con una sonrisa enorme. Una afición impresionante, las ganas de escuchar y divertirse fueron la premisa de un respetable formidable; además, las agrupaciones respondieron como si de una final en el Cervantes se tratase.

La noche iba de murgas, aunque 'La Montilla' nos presentó la mejor de sus comparsas hasta ahora, "olé por ti Montilla, así se hace, poquito a poco cada vez más arriba". También la de Eva 'la cania', un ejército de mujeres luchadoras que hizo las delicias, muy bien cantada, muy buena música y letras con contenido. "Así se empieza Eva, enhorabuena". Pero como iba diciendo la murga fue la reina de la noche, no hubo ninguna que defraudara.

La noche iba de tres murgas. La murga del Susi, de Paquito y Cristo. Vitoria, una marujona asomada a su balcón de la calle Larios que no deja de criticar todo lo que ocurre en esa calle. Magnifica puesta en escena a lo que ya nos tiene acostumbrados. El nivel de esta murga año tras año es de enmarcar, es la prueba viva de que con trabajo y esfuerzo se puede conseguir lo que uno se propone, Bravo Paquito, otro año mas lo habéis conseguido.

La murga de Carlos Pariente y Tomás García no deja que te relajes ni un instante, una presentación de diez, con pasodobles magistrales, cuplés a un nivel altísimo y un popurrí donde no dejas de reír ni un solo instante. "Gracias Pariente por volver, pregonero". Sin saber cómo, me trasladé a los años 90 cuando Pepe León junto a su hermano Antonio, sacaban año tras año la murga más laureada que hay en Málaga. Ver a Antoñito, Francis y Pepillo Leon, cogiendo el testigo que les han dejado sus padres es lo mejor que le puede pasar al aficionado de carnaval. La murga de los Leones tiene mucho que decir en este carnaval y los que están por venir. "Gracias Pepillo, Francis y Antoñito por hacerme viajar a mi infancia y recordarme por qué era fan de la murga de Pepe León". La saga continúa€