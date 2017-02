¡Claro que sí, guapi!

Por culpa de la radio o la televisión todos los años se pone de moda una canción, un anuncio o incluso una frase.

Las agrupaciones se nutren de músicas populares en sus repertorios siendo más sencillo para el autor sacarle una letra a esa música, y el que la oye la recoge con sumo agrado ya que seguramente la ha escuchado mil veces, es mas fácil paladearla y aprendérsela, hacerla suya más que cualquier composición musical nueva.

Pero a lo que iba, esas músicas de las que se nutren las agrupaciones llegan a ser en ocasiones cansinas, pues no hay grupos que no la lleve o le haga una parodia. Cuando la escuchas por primera vez, te asombras de que le haya sacado partido a una cosa tan simple, la segunda vez que la oyes la comparas con la que habías escuchado antes y dices (la agrupación de antes 'metió' esto mismo y me gusto más), sale la siguiente y otra vez, y la siguiente€ y la siguiente€ y otra vez... y todos los días escuchas ese soniquete que ya te parece tan horrible aunque el repertorio haya sido una maravilla. Piensas que han perdido ese puntito de más que le hubieses dado si fueses jurado, pero como no lo eres, te dices a ti mismo€ "¡no por favor, otra vez no!" , y te contestan, "¡claro que sííí, guapiii!".Te hundes en tu butaca como si de un barrizal se tratase, metiendo el cuello pa dentro para que nadie te vea la cara de gilipollas que se te ha quedao, miras al de la butaca de al lado, lo ves y te relajas, por que aunque no lo diga, piensa lo mismo que tú.

Sacar un repertorio es sumamente complicado, no coincidir en algún tema o idea es misión imposible. Vivimos en la época de la mega información y al final esa idea que a ti te parece una genialidad ya esta más que machacada en Twitter o Facebook.

Puede ser que lo que a mí no me gusta a otro le puede parecer una maravilla y al contrario, por eso, estoy enamorado de esta fiesta, de sus actores y cómo no de sus autores. Es muy complicado traer un repertorio y regalárselo a Málaga, así que no me hagáis caso y seguid sacando lo que os dé la gana, que para eso estamos en carnaval...