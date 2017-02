Los que pasan a semifinales del COAC

A las 01:34 horas de la madrugada del viernes al sábado se cerraba por última vez el telón del Teatro Alameda, que acogía por novena noche consecutiva el Concurso Oficial de Agrupaciones de Canto (COAC) de 2017 de Málaga. Pocos minutos después, el jurado oficial del COAC daba a conocer los nombres de las 29 agrupaciones clasificadas para las semifinales

Con este fallo, el concurso se despide así del Alameda, que desde el 2 de febrero ha acogido las preliminares, y se traslada al Teatro Cervantes, en el que a partir de este domingo se celebran las cuatro semifinales (del 12 al 15 de febrero). La Gran final será el viernes, 17 de febrero.



Las semifinalistas en...

Comparsa

-La comparsa del maestro

-Bésame

-Los calleheros

-Los canallas

-Al pasar la barca me dijo el barquero

-Los reyes

-El Renacimiento

-Delirio

-El cajonazo

-Guardianes del destino

-Los cantores

-Los chivatos



Murga

-Pa que nadie te la quite

-Los que vienen como anillo al dedo

-¿Pa qué has venío, cabesa?

-La verdad según se mire

-Las traigo fritas

-Los duros de pelar

-Niño... ¡Lo que yo te diga!

-Pintando al fresco

-Los marisoles

-¿Salimos o no?

-Vitoria, malagueña y exquisita

-Los secos del Rocío

-Los cachafantasmas

-Seluis el veleta



Cuarteto

-Las ventanillas del Torcal

-La princesa del pueblo



Coro

-Los que se mueren por salir con el gordo