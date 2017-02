Puntuación de las preliminares del COAC del Carnaval 2017, según el jurado de La Opinión

Una vez terminada la fase de preliminares del Concurso Oficial de Agrupaciones de Canto del Carnaval de Málaga de 2017, es tiempo de echar la vista atrás, es hora de repasar y valorar las actuaciones de las 70 agrupaciones que han actuado en el Teatro Alameda desde el pasado jueves, 2 de febrero.

A continuación, las puntuaciones de esta fase, según el jurado de La Opinión de Málaga:









A semifinales

Comparsas. Con la actuación de 'Los chivatos', la modalidad de comparsas llega a su final. Siguiendo el criterio del jurado popular de @MalagadCarnaval , las 12 agrupaciones que pasarían a la fase de semifinales son: 'Los Reyes', ¡Al pasar la barca me dijo el barquero', 'La comparsa del maestro', 'Los calleheros', 'Los cantores', 'El Renacimiento', 'Bésame', 'El cajonazo', ¡Guardiantes del destino', 'Los chivatos', 'El batallón de los valientes' y 'Los canallas'..

Murgas. De las 34 murgas, siguiendo el criterio de este jurado popular, las 17 agrupaciones que pasarían a semifinales son: 'Para que nadie te la quite', '¿Salimos o no?', '¡Niño!... lo que yo te diga, 'Los que vienen como anillo al dedo', 'Vitoria, malagueña y exquisita', '¿Pa qué has venío, cabesa?', 'Los doblaos', 'Los marisoles','Por ahí no paso', 'De fiesta en fiesta', 'Los estrellaos', 'Los secos del Rocío', 'Pintando al fresco', 'Los cachafantasmas', 'Qué nos gusta una medallita' y 'Seluis el veleta'.



El jurado

Los cinco aficionados anónimos dan un máximo de 8 puntos globales por agrupación en la fase preliminar, valiendo medios puntos. Es decir, que una agrupación obtendrá un máximo de 40 puntos en esta fase. En semifinales se otorgará un máximo de 9 puntos por miembro del jurado, sumándolos a la anterior fase. En la final, 10 serán los puntos que se podrán dar a cada grupo, también sumatorios. En caso hipotético de empate, prevalecerá el sentir mayoritario del jurado en gusto entre un grupo y otro saliendo así en la clasificación.

Este jurado solo quiere reflejar el sentir de cinco personas que aman a la fiesta y se prestan a puntuar por gustos sin más ánimo ni pretensión de amenizar el concurso