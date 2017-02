Las reinas de la noche

Esto se va acabando y la sensación de haber tenido unas buenas preliminares en líneas generales se ha convertido en realidad. Es toda una incógnita los designios del jurado, del pase de esta noche se podrán sacar muchas lecturas. Mis deseos, como muchos de ustedes es que se hayan basado única y exclusivamente en la calidad, no en los nombres. Momo ampáralos en tan dura tarea.

Volvía a las tablas la murga del Yuyu, uno de los buenos carnavaleros de nuestra fiesta. Murga que no suele tocar finales y es una pena que no tenga ese tirón mediático que pueden tener otras. Afinada y trabajada con un humor inteligente, estos 'Los doblaos', nos traían a unos dobles de cine machacados por tanto trabajo y esclavizados por un tirano director de cine interpretado por Edu el Lama. Presentación con toques cuarteteros sin abusar. Buenos pasodobles y tanda de cuplés con estribillo de categoría. Murga redondita de las de pasarlo bien en una esquinita en la calle. La perseverancia del autor en esta línea dará un día en la tecla. Estoy seguro. Enhorabuena

De San Roque nos venía 'Guardianes del Destino', comparsa que representaba al zodiaco. Vaya mejoría con respecto al año pasado. Esta comparsa es un ejemplo o espejo para mirarse las que pretenden ir subiendo en categoría de nuestro carnaval. La música y el ritmo amigos. Esas dos variantes pueden camuflar carencias de letra perfectamente o realzar repertorios normales. Ya si lo acompañamos de fuerza cantando no os digo nada y os lo digo todo. Comparsa perfectamente para estar en las semifinales con un buen popurrí. El tipo está logrado. El mensaje llega con nitidez gracias a la buena afinación y vocalización. En definitiva una grata sorpresa a tener en cuenta. Ole por ellos.

De Aguilar nos llegaba la murga 'Enemigo público número 1', la mejor de este pueblo con tradición carnavalera. Murga clara de bordear el pase a semifinales. Esto en otras ediciones estaba más que dentro, ahora genera dudas. Vaya año. Unos simpáticos agentes que controlan el Sare. Multaron a casi todos los que estábamos en el teatro. Letras básicas, pero resultonas y un popurrí agradable de oír confirman que la murga está trabajada y eso es de agradecer para nuestro concurso.

Lo mismo se puede decir de la murga algecireña 'Los cachafantasmas'. Unos musculados jóvenes de discoteca que conectaron con el poco público que había ayer en el Alameda. Con el clásico soniquete gaditano que tanto entra en el oído realizaron una aceptable actuación destacando los cuplés y un simpático popurrí. Este tipo de agrupaciones son las que se dejan escuchar en un teatro. Mucho más divertidas en la calle con la cercanía. Otro problema más para el jurado.

Debutaba el segundo cuarteto con la autoría del Lama, 'La princesa del pueblo'. Este año Edu no sale, solo lo ha escrito ni tampoco sus compañeros. Este año el cuarteto está interpretado por mujeres. Mujeres que dieron una lección en interpretación y gracia cuartetera. De diez. Brillante. Rimado sin borderíos y a Málaga. Ese es el cuarteto de unas entrañables hadas madrinas y una peculiar ahijada. No se lo pierdan. Perfectamente hilado. Cuarteto clásico con ritmo. Rompen con la poca tradición de la mujer en el campo del humor carnavalero. Ni años que no vemos una murga femenina. Solo comparsas. Y son creíbles. Puntos cómplices. Solo queda que sigan creciendo durante el concurso. Un carnaval humilde. Sincero. Muy del pueblo. Buscando la originalidad tan difícil en estos tiempos de internet. Una de mis imágenes de este carnaval es el abrazo de las cuatro integrantes mientras se bajaba el telón. Me emociona que le vaya bien al que tanto da

Las altas expectativas puestas en la comparsa de Ronda 'Los Cantores' se diluyeron un poco por las letras que trajeron en pasodobles. En especial el primero. No os voy a descubrir que estos pájaros que habitan en los bosques son unos auténticos animales cantando, en afinación y música. Con uno de los mejores estribillos del concurso y con un popurrí rico en matices y musicalidad. Pero el primer pasodoble me pareció tirado a la basura. Volver a hablar de 'Entre las flore's, primer premio de comparsa de nuestro carnaval, me parece ya trasnochado. Todo cambia y sigue y madura y en un carnaval que ha apostado por la expansión y el recibimiento de grupos de toda Andalucía nos llena de orgullo que participéis en él. De hecho yo estaba en la fila de prensa con ese nerviosismo de ver a un grupo que puede aspirar a todo. Hablar de que no cantas ni a Cádiz ni a Málaga ni al mundo no aporta nada en algo que ya sabemos sobradamente en nuestro carnaval. Aquí lo que necesitamos o buscamos es poetas que nos defiendan. Que nos abran los ojos. Que nos hagan pensar o que nos emocionen. El meta carnaval cansa y mucho. 4 pasodobles tienen como mucho los grupos buenos. Una bala tirada. Tenía la necesidad de hablar de ello. No obstante estos señores aspiran a meterse en la final perfectamente. No lo duden.

Coda. Que importante es escuchar y no oír y analizar y disfrutar de lo que nos cantan. Hoy última noche. Que Momo reparta suerte.