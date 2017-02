Siempre hospitalaria

Estos días me he encontrado con mucha gente que me ha dicho que las murgas de fuera de la provincia, en sus repertorios, dicen chirigota y que era una falta de respeto al carnaval de Málaga. También en el caso del coro, que por cierto nos dejó a muchos con la boca abierta. En Málaga nunca habíamos tenido un coro con tanta calidad, yo lo disfrute con una sonrisa en la cara, incluso las chirigotas que se han presentado de fuera de la provincia, hacen que nuestro carnaval poco a poco se convierta en un referente en toda Andalucía.

Podría debatirse que estas agrupaciones, no sean capaz de nombrar a Málaga en todo su repertorio, lo cual tampoco es cierto. Algunas chirigotas han hecho mención a Málaga, con teatrillos en los interlude, incluso en cuples y pasodobles. Por poner un ejemplo, en la semifinal del lunes, una chirigota de Córdoba, Los que vienen como anillo al dedo, nos regaló un cuplé con referencia a la huelga de bomberos de Málaga y a nuestro alcalde, de rabiosa actualidad, y mira tú por donde, todavía no he escuchado ninguna letra de ninguna agrupación de Málaga con referencia a esto. Y si es así, que alguien me refresque la memoria.

Lo del coro nos debería de hacer reflexionar. Es verdad que llevan todo su repertorio cantándole a Cádiz, una coplilla, un guiño a Málaga no hubiese estado mal. Pero es la primera vez que viene un coro de esta calidad a nuestro teatro. Y más allá de las quejas de algunos, se les recibió con los brazos abiertos. Fascinó al público del Cervantes y obtuvieron una merecida ovación. Cuando acabaron, se acercaron al escenario para recoger los aplausos de un teatro puesto en pie, y me quedo con sus caras sonrientes, con sus comentarios a pie de escenario, diciendo «que teatro mas bonito» y dando las gracias a Málaga por el recibimiento. Esto puede ser el empezar de algo muy grande, la hospitalidad del carnaval de Málaga, el boca a boca, hará que mas coros como éste vengan a deleitarnos con sus coplas. Y a lo mejor el año que viene vuelvan cantando ese piropo que todos esperamos.