La final que se hizo leyenda

Magia, nervios, ilusión y un teatro a rebosar. En la noche del viernes se vivía una finalísima del Coac de categoría. Hay que hablar de una final en mayúsculas, que se llevó a cabo con un ritmo muy dinámico y que a las cuatro de la madrugada estaba finiquitada, a pesar de que fueron doce los grupos que participaron en ella. Una final de ocho horas que se hizo corta y en la que los grupos se hicieron grandes y ofrecieron sus mejores galas para una despedida como el carnaval de Málaga merece.

No se puede hablar de categoría reina, tanto en murgas como en comparsas la batalla fue encarnizada y sin ningún favorito claro. A medida que se fue dando la noche y los repertorios se iban desplegando, esa sensación fue cambiando, pero ese desconcierto que tantos cosquilleos provocan en el estomago se mantuvieron hasta el momento de la entrega de premios. Por primera vez desde hace muchos años, se veía un coro en las tablas del Cervantes. Los que se mueren por salir con el gordo llegados de Cádiz bordaron una actuación con un bonito tanguillo a Málaga. Se agradece que nuestros vecinos gaditanos traigan unos versos a nuestra capital y a nuestra fiesta. Una vez más, realizaron una buena actuación que culminó con un primer premio que se llevaron calentito para la tacita. En cuartetos sólo consiguió meterse en la final el cuarteto femenino del Lama, La princesa del pueblo, que realizo un buen pase, que destacó por una gran interpelación y que defendieron lo mejor posible ante un público frío y un patio de butacas que antes de su actuación quedó prácticamente desalojado. Una pena. Estas chicas no merecían eso después del buen concurso que han hecho. Tras su actuación parece ser que en camerinos se comentaba que el premio en esta categoría podría quedar desierto, pero no fue así: el Lama y sus cuatro cuarteteras se fueron del Cervantes con un primer premio debajo del brazo.

En comparsas fue tal el espectáculo que el patio de butacas se puso en pie en varias ocasiones. La pasión que levanta el 3x4 es lo que tiene. Te arrastra y te dejas de llevar por ese corazón que por culpa de una copla te late a mil por hora. Los cantores de Ronda inauguraban la velada con un pase magistral. Esta comparsa es armonía y voces. Enmendaron el error de no cantarle a Málaga en semifinales con un pasodoble custodiado por Pepelu Ramos y que desgranaba una buena crítica a la gestión política de la ciudad. Por supuesto no se quedaron a degustar la final, la comparsa compite también en Cádiz y el viernes actuaban en el pase de cuartos de este certamen. De Málaga se fueron con un quinto premio.

La comparsa del maestro de Javier Gutiérrez hizo una actuación redonda, una presentación que es un dulce y dos grandes pasodobles. En el segundo teatro en pie. Melodías y cuartetas para enmarcar, un popurrí que quedará para el recuerdo. Enhorabuena por ese cuarto premio, tu Picasso perchelero ha quedado en nuestra enciclopedia carnavalera. Los Calleheros de Kara, de nuevo una actuación de quilates, redonda. Con un segundo pasodoble que para el aficionado vale tu peso en oro Felix Godoy. Tu paso por el concurso y tu tercer premio quizás sea el que mejor sepa a primer premio, la comparsa ha ido creciendo en los diferentes pases para cerrar un concurso por todo lo alto. Al pasar la barca me dijo el barquero, de Maxi y Juani Bermúdez, volvió a demostrar la maestría de voces que conforman el grupo. De nuevo un zapatazo en el primer pasodoble con una letra que bien hubiera valido un primer premio, a no ser de ese segundo pasodoble. Bonita letra, pero para otro pase. Aún así nos habéis regalado una maravillosa comparsa para escuchar una y otra vez y enamorarnos de ese hijo de Caronte. Enhorabuena por ese segundo puesto.

Los Reyes de David Santiago. Para quien estuviera en el teatro le sobrarán todos los comentarios. Los dos mejores pasodobles de todo el concurso. El segundo un canto a la alcalde que hizo vibrar los cimientos del Cervantes. Hasta en el cuplé la pluma del niño de Ana levantó al respetable. Un primer premio con todas sus letras.

En murgas no fue menos apasionante. La risa y la carcajada fueron protagonistas durante toda la noche. Los secos del Rocío de Benji bordaron su pase en la final, pegotes nuevos en el popurrí y dos buenos cuplés. Un quinto premio bien merecido. Una de las sorpresas fue el cuarto premio, se esperaba que la murga Niño, lo que yo te diga de Zumaquero optar por uno de los primeros puestos. Para gustos colores y este fue el del jurado. El grupo hizo un gran pase y el popurrí quedará como uno de los mejores de este año. Las feas de Pedro Vera bordaron la final, metieron pegotes nuevos y un segundo cupletazo con vídeo en directo por Facebook. Un segundo premio que supo a gloria y a carcajada gorda. ¿Salimos o no? de Carlos Pariente y Tomás García fue el gran pelotazo de la noche. Chistes nuevos en la presentación y en el popurrí. Y con caída del director incluida. Desternillante, ingenio por los cuatro costados y humor en mayúsculas, sin dejar atrás la crítica más ácida y más de un zasca a los políticos locales. Con el segundo cuplé se caía el teatro con ellos, no pudimos escucharles el estribillo. Una obra de arte del humor que se fue con el arlequín dorado de calle. Una noche para recordar, una final que ya es leyenda y que marcará un antes y un después en el Carnaval de Málaga.