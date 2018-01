Un fin de semana con hambre de Carnaval

Tras la 'Berza Carnavalesca' del último domingo, el Carnaval de Málaga continúa en los barrios con las tradicionales previas gastronómicas. Este fin de semana, se podrá disfrutar de tres de sus actividades más exitosas: las 'Migas de Carnaval', el 'Picoteo Carnavalesco' y los 'Callos de Humildad y Paciencia'.



Migas

Las fiestas gastronómicas, que empezarán todas a las 13.00 horas, se desarrollarán en distintos puntos de la capital y la provincia. En Teatinos, este sábado se desarrollarán las 'Migas de Carnaval', organizadas por la peña Finca la Palma. Además de la comida, también habrá coplas, con la participación de la comparsa 'Mi última voluntad' y las murgas 'A base de regla to se arregla', 'Qué Cruz me ha caído contigo', 'Con el culo al aire' y 'El sueño de mi vida'. También habrá una actuación especial para niños: 'Cuando haces pop ya no hay stop'.



Picoteo Carnavalesco

En Ciudad Jardín, a las 13.00h, contarán con el ya tradicional 'Picoteo Carnavalesco', organizado por la junta de distrito. La animación musical correrá a cargo de la murga 'El vecino del cuarto', el cuarteto 'A este paso me independizo' y las comparsas 'La travesía infantil' y 'Parchís 2.0'.



Callos de Humildad y Paciencia

Las actividades de la previa de esta semana en Málaga concluirán con los 'Callos de Humildad y Paciencia' en la Cruz del Humilladero, a las 13.00h. En el evento, en el que colaboran la Junta de Distrito Cruz del Humilladero y la Hermandad Humildad y Paciencia, contará con la comparsa 'La niña del mar'; las murgas 'Con el culo al aire', 'A base de regla to se arregla', 'Los pelotas', 'No nos moverán' y 'Una y no más Santo Tomás'; y los espectáculos infantiles 'Cuando haces pop ya no hay stop' y 'Nada por aquí, nada por allí'.



Callos en Villanueva de Algaidas

A estas tres citas en la capital, se le suma, el sábado, a las 13.00 horas, los 'Callos Carnavaleros' en Villanueva de Algaidas. La previa, que se celebra en el Parque Arenal, estará amenizada por dos agrupaciones de Málaga: la comparsa 'Los Becarios' y la 'Murga del Maestro'.



La próxima semana

Las citas gastronómicas del Carnaval de Málaga continuarán el siguiente fin de semana con la 'Paella Carnavalesca', el sábado a las 13.00h en Palma-Palmilla, y el 'Potaje Perchelero', el domingo a las 13.00h en la calle Ancha del Carmen.