Estreno del COAC con nota: aprobado

Primera preliminar que podemos puntuar con un bien tirando a notable.

Comienza el #CoacMLG. Un concurso que precede a un carnaval que aún sigue sin conquistar el corazón de la ciudad. Muchos son los avances, pero seguimos sin llegar al pueblo, seguimos sin conectar con el. Ojalá Dios Momo provea este año y lo consigamos. Ojalá. Desde estas líneas intentaré plasmar bajo mi punto de vista personal lo que irá sucediendo durante este concurso de coplas. Habrán valoraciones positivas y negativas pero, sea como sea, al final de cada crónica de cada agrupación haré una pequeña crítica constructiva. Resumiendo: no esperen más ni menos de lo que merecen.

Comparsa infantil 'Mientras duermes'

Comparsa 'Llámame en enero'

, de verdad,, ¡y con tantos! Podríamos hablar de lo que han cantado, pero para eso están ya los vídeos de YouTube. Veamos,. Sí, suena a tópico barato, pero es que nos quedamos sin relevo generacional de lo que tenemos a día de hoy.no pueden presentar una más que digna, sonando más afinada que muchas adultas y trabajada y que se encuentren el teatro medio vacío. Esta situación que se ha vivido en eles el claro ejemplo del puesto de valor que ocupa nuestra, error que el tiempo se encargará de restregarlo en nuestra propia cara si no se actúa ya.nos llegan unos comparsistas a los quetanto para llegar a un teatro y cantar con una comparsa, ellos son muy buenos. Aunque, haciendo honor a la verdad.... A lase le suma una música y letra que no acompañan. Además, con la que está cayendo, y vienen a cantarle solo a los carnavales, ¿exigencias del tipo? Vale, pero hay millones de enfoques para que eso no pase.¿Hubo algo bueno? Mmm... Entre copla y copla no se iban de tono...

Crítica constructiva: Tratad de que los ensayos sean dirigidos por una persona que más o menos controle y rodearos de intérpretes de calidad. Una comparsa, como mínimo, debe sonar afinada. Así no.



Murga 'Los que se conservan bien'

, tanto en lo musical, la ejecución y la puesta en escena. Su tipo es de, de esas que arramplas cuando llegas tarde a casa y no tienes ganas de ponerte a cocinar. Se agradecen este tipo de grupos en ela la modalidad que tantísimo lo necesita.que tiene el grupo, por encima quizá del repertorio.

Crítica constructiva: Los pasodobles, como norma general, no deben excederse mucho de tiempo ya que por un lado el autor tiene que escribir mucho más y por otro el oyente puede perder el hilo, y más si el pasodoble tiene tantos giros musicales, como le pasa al vuestro.



Murga 'Una y no más, Santo Tomás'

. Un, sin recurrir a lo sencillo y lo chabacano, lo que es de agradecer. Lales ha jugado algunas malas pasadas, pero está dentro de la normalidad que atañe ser un grupo nuevo. Destacamos lay el estribillo, muy murguista y de disfrutarlo en una esquinita en la calle. Pese a tener el repertorio únicamente dos o tres destellos humorísticos de calidad, es una murga que. Vuestro premio este año: poder. Dios Momo proveerá. No os aburráis, seguid así.

Crítica constructiva: Pese a haber conseguido diferenciar muy bien entre el fuerte y el piano, el grupo suena un poco endeble y es por la poca claridad que tiene el tenor. Para años venideros intentaría trabajar, por parte del director, que el tenor suene con más confianza y cuerpo, ayudará mucho a que el mensaje llegue más claro y creíble.



Comparsa 'Los desvelaos'

, un autor que aún no lo ha dicho todo en ely que tiene un jovencísimo grupo que cada año mejora con respecto al anterior. Representan los desvelos,, esos problemas que nos rondan la cabeza y no nos dejan dormir. Es un grupo que suena muy agradable al que acompaña una música y, con lo cual, el resultado es más que óptimo. Aunque todo es mejorable,y son capaces de enseñarle los dientes a las comparsas punteras de Málaga, sin duda. Destacamos el, hablando de ella como "un solo pueblo" que nos une a todos. Tenemos que decirlo, claro que si:, sencillamente por empatía con el concurso y la ciudad de Málaga. Esto puede suponerle el pase a la final claramente. A ver como se desarrolla el resto del concurso.

Crítica constructiva: Un grupo no puede venir de Cádiz a Málaga y cantarle a Cádiz. Entendemos que os sintáis orgullosos de vuestra tierra, pero no hay más orgullo que el llevar su nombre concursando como agrupación gaditana. Tampoco sería lógico que le cantaseis falsamente a Málaga si no lo sentís por el hecho de quedar bien o pensando en un premio, creo que con haber cantado un repertorio neutral, que además vuestro tipo os da juego para ello, hubieseis tenido una intervención redonda. Podríais enmendarlo, si queréis, para semifinales. Lástima.



Murga 'La murga del maestro'

Llega Pariente con 'La murga del maestro', representando a unos chamanes que prometen limpiarnos nuestras almas con unos conjuros un poco extraños. Estamos ante un pedazo de tipo, una idea increíble que, a priori, la autoría no ha sabido sacarle el máximo rendimiento. Una presentación muy buena es acompañada de un resto de repertorio bastante normal y con tres pegotes de alta calidad en el popurrí que hizo que el público finalmente conectara con la murga. Destacamos el pasodoble a Chiquito, tan necesario y muy bien escrito.

Crítica constructiva: Este que escribe no entiende como, teniendo la valía que maneja la autoría de esta murga, no le hayan sacado todo el rendimiento a un tipo tan buenísimo como este. El concurso se basa principalmente en impresiones, y la primera es la más importante. Te puede pasar que te conozcan y sepas que guardas cosas, o que no gustes tanto como debieras y lo arrastres todo el concurso, cantes lo que cantes después. Ahí mi crítica, una murga de primer nivel debe demostrarlo en los tres pases. Depende todo del resto y del desarrollo del concurso.



Primera crónica

Dejamos atrás ya la primera preliminar. Todo un año esperando y es inevitable pensar que, aunque hayamos acabado de empezar, esto se nos escapa de entre los dedos para convertirse en nuestra banda sonora durante el resto del año. Siempre lo digo, el carnaval empieza cuando termina, está claro.

Esta es mi primera crónica que escribo para el carnaval de Málaga. Acójanla con cariño, por Dios Momo.