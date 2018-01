Calle Córdoba ya se divisaba sabiendo que la noche nos depararía un hecho histórico para nuestro carnaval. Los saludos de obligado cumplimiento a casi todos los presentes después de un año sin saber de ellos en algunos casos. Los preludios de buscar tu butaca para paladear una noche intensa de carnaval que a su vez se antojaba calmada y sin mucha asistencia en el Alameda.Que el concurso de Málaga evolucione con grupos de toda Andalucía es síntoma de que el trabajo se esta haciendo bien, sin embargo, no por ello es de recibo que se gane en calidad. Algunas agrupaciones venidas de otras provincias deberían de mirarse mucho más en el espejo y pensar que en Málaga ya tenemos una trayectoria cumplida y tenemos criterio carnavalero. La noche se antojaba histórica pues nos llegaba por primera vez una comparsa de Cádiz capital, como se dice por allí, de "Cadi, Cadí". La comparsa 'Los desvelaos', de Fran Quintana, nos deleitaron con un juego de voces brutal, un pasodoble para enmarcar. Hicieron que nos claváramos a la butaca y no se nos quitara la sonrisa de la boca. Pero si que es verdad que el repertorio común nos dejó a todos chocados. Él defiende a su tierra como explica en las redes, no vio necesario cambiar nada de su repertorio , pues le estaría faltando el respeto a Cádiz y a Málaga a su vez. Te honra Fran, pero esto es un concurso de canto y de letras, con un jurado de Málaga, no sé yo si esto os va a perjudicar durante el transcurso del concurso. Pero de lo que me queda claro es una cosa, que tu comparsa es divina y que ojalá sigáis volviendo, ya que las puertas de Málaga las tenéis abiertas para el resto de la eternidad. Y volvieron los maestro de la risa, Pariente Tomas y Buba que aunque en el anonimato es el artífice de que esta agrupación suene y sea cada vez mejor. Eso sí es "de Málaga, Málaga".