Lamentable cuarteto

La segunda ha sido una sesión triste. Una preliminar de atraso. Una preliminar de preguntarnos muchas cosas. Y no es por la calidad de los grupos participantes, aunque la verdad, bastante normalita. No hablo de que las murgas hayan tenido poca gracia o las comparsas hayan desafinado. No. Hablo del insulto a una fiesta como es el Carnaval de Málaga por parte de un esperpento encubierto en la modalidad de cuarteto. El rancio sonido de las claves clavado en el corazón del carnavalero como si de una daga se tratara. Pero bueno, hablemos de lo que aconteció anoche en el Teatro Alameda, que no fue poco.



Murga 'Los Antonio Banderas'

Unos peculiares socorristas nos llegan desde Rute para contarnos lo que viven desde su puesto de trabajo. Teatro a mitad de aforo y frío. Estamos ante un grupo que suena agradable, se le nota trabajo en la afinación. La presentación es lo mejor del repertorio, sobre todo la parte final donde ganan enteros hablando de cómo usarían las banderas informativas de la playa. Murga de quedarse en preliminares pero de la que destacamos un grandísimo segundo cuplé y un muy buen estribillo.

Crítica constructiva: pese a ser un tipo no muy original, ya que tipos así han salido bastantes, habéis sido capaces de sacarle punta en la presentación, no así en el popurrí, pieza clave en una murga. Personalmente, estudiaría la forma de desarrollar la idea de forma más distribuida. La actuación se fue desinflando conforme pasaban los minutos y esa sensación es muy negativa.



Comparsa 'La niña del mar'

Comparsa malagueña que representan a unas diosas salidas del mar malagueño. Una presentación que comienza con diferentes solos demuestran al público del Alameda que están muy nerviosas. Hay que ser valiente para en un primer año empezar así. El grupo es muy endeble, imagino que por ser primerizo, pero necesita un ajuste grandísimo en la afinación. No podéis sonar así de mal. Destacamos como positivo la música, en muchos momentos a lo largo del repertorio era realmente bonita.

Crítica constructiva: ponedse el vídeo de YouTube o haceros con una grabación de calidad de vuestra actuación y veréis que los fallos en la ejecución por parte del grupo eran palpables desde el primer minuto hasta que termináis. De verdad, la música está muy bien, intentad corregir el sonido del grupo. Y si no sabéis, pedid ayuda, nadie nace sabiendo.



Comparsa 'Los comandantes'

Andalucía hecha comparsa. Un tipo precioso que, a priori, no han sabido desarrollar a lo largo del repertorio. La presentación arrancaba con fuerza y afinación, iban bien. A partir de los pasodobles fueron desinflándose por la calidad del repertorio hasta llegar a un final de popurrí que casi desafinan, cosa que durante toda la actuación en ningún momento les pasó. Destacamos la presentación, muy bonita, fuerte y bien cantada y la idea general de la comparsa, preciosa.

Crítica constructiva: El grupo se desinfla por la calidad del repertorio. Estudiaría la forma de hacer el año que viene un proyecto más regular. Los pasodobles, por ejemplo, en letra se notan que no están muy trabajados. Dándole vueltas a buen seguro que podríais haber traído más calidad. Si después del popurrí existiera otra copla más lo hubieseis pasado mal, todo fue de más a menos. Una pena.



Comparsa 'Venecia sin ti'

Desde Granada nos traen al Teatro Alameda un trocito de Venecia. Bonita comparsa bajo un manido tipo que consigue realizar una actuación donde lo más destacable es la buena afinación del grupo. Y es que hay que ser inteligentes. Estamos ante un grupo con una calidad individual bajita pero afinados y ensayados de tal manera que nadie lo nota. Incluso se atreven en el segundo pasodoble a cantar a capela. Destacamos la presentación, con detalles musicales bastante difíciles de hacer y muy conseguidos, como paradas en el tempo o pianos muy conseguidos.

Crítica constructiva: el popurrí no es una pieza del repertorio que hay que montar por reglamento y ya está. El popurrí nos permite desarrollar la idea que traemos, adaptándolo tanto en música como en letra. Deberíais evitar componer cuartetas random, de esas que te encuentras en cualquier comparsa. Si tenéis una buena dirección para que cantéis bien, también la tendréis para las elecciones musicales. Intentad ahondar, sacadle jugo a todo. ¡Ah! Y no faltéis.



Cuarteto 'Los siervos de Alba'

No sé como comenzar el análisis de lo vivido, en serio. Esto no es un juicio de valor, porque no puedo. No puedo decir que un cuplé no me gusta, o que la música es floja o que la parodia no está bien conseguida, no puedo. Lo que estos chavales y Alba han traído a nuestro carnaval es una auténtica falta de respeto a la fiesta, y no solo a la fiesta, es una falta de respeto a la inteligencia y al sentido común. Imaginen la situación: por causas del destino, el vídeo colgado en internet de la actuación se hace viral (porque ingredientes para que pase tiene) y nuestro carnaval, que no tiene culpa de que esta bazofia haya llegado a las tablas del Alameda, queda tirado por los suelos. Con el trabajo que cuesta que esté medio vivo. ¿De verdad ningún conocido os ha dicho que no? ¿De verdad nunca os han dado una opinión? ¿De verdad pensabais que traíais algo digno? Centrar más de 20 minutos de repertorio en insultar a una persona es lo más chabacano, mezquino y ruin que he visto jamás en carnaval. Lamentable.

No entiendo como a esto no se le echó el telón. Hay normas y bases, vale, pero ¿y qué? ¿Qué más hace falta para que le hubiesen echado el telón desde el minuto uno? Se que nadie quiere esto para el carnaval, pero a veces hay que tomar decisiones y yo anoche lo hubiese tenido claro.

Crítica constructiva: por favor, pensad lo que habéis hecho, y si de verdad creéis que habéis hecho bien no volváis a concursar.



Murga 'A toda costa'

Después del mal trago del esperpento anterior nos vienen desde Los Barrios unos parados con tantas ganas de trabajar que se ponen a vender todo tipo de artículos en la playa. Tras una alegre presentación por tanguillos dedican a Málaga su primer pasodoble a modo de declaración de intenciones. La música huele a sal al final, bombazo y cajita. Tras unos cuplés y estribillo muy ramplones nos cantan un no mucho más acertado popurrí. Destacamos sin duda la música del pasodoble, cantado por un grupo con más calidad ganaría muchísimo. Murguita de preliminares altita.

Crítica constructiva: sé que es lo difícil, pero llama mucho la atención que la murga no haga reír salvo en un par de ocasiones muy contadas. De verdad, me plantearía una reestructuración de cómo planificáis los tipos y las ideas entre ustedes mismos para el desarrollo de la idea. Algo falla.

Lo siento, mi crónica hoy no puede ir más allá de la intervención del cuarteto. Realmente es preocupante que un concurso con tanta solera, el segundo carnaval de Andalucía según algunos, pueda llegar a permitir un esperpento como el que vivimos anoche en el Teatro Alameda. Con un telonazo hubiésemos ganado en dignidad. Toquecito a quien proceda: esto no se puede permitir.

¡Ay, Momo!, la primera vez que un shawarma me sienta mal.