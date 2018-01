Cuando se compone una música, una letra de carnaval y se escribe en un papel ya terminada, es por que lo que acabas de crear te parece perfecto, y va en sintonía con el repertorio y con lo que en ese momento las musas te han querido decir. En el mismo momento también piensas en el oyente, ese que va a recibir tu letra en modo de canción y deseas que le cale tanto como a ti. En la composición de letras de carnaval tiene que reinar la coherencia. Si falta precisamente eso, coherencia y sensibilidad debes pensártelo dos veces antes de sentarte frente al papel en blanco. Es de recibo que en la fiesta de la libertad no haya ningún tipo de censura,pero a veces la libertad de expresión se vuelve en contra tuya.

Cuando pagas una entrada para una sesión de carnaval no sabes que te puedes encontrar, todo es una sorpresa, es la magia de las preliminares, pero nunca piensas que te vas a llevar un desengaño con lo que vas a ver, no piensas que te vas a aburrir o te van a faltar el respeto en tu propia cara, vas por que necesitas tu dosis diaria de carnaval en vena y si sólo alguna te hace reír o emocionarte ya puedes dormir tranquilo y despertarte al día siguiente con una amplia sonrisa en la boca.Pero también puede pasar lo contrario, y que desde el patio de butacas te encuentres con una actuación desastrosa, mal llevada, denigrante y con un falta de sensibilidad al limite de la ilegalidad y destrozar a golpe de clave y de parodia las sensaciones que venias buscando.

Pienso y es mí parecer que, en un teatro, en la fiesta de la libertad, no se le debería de cerrar en la cara el telón a nadie, pero si el jueves yo hubiese estado a cargo entre bambalinas de las cuerdas de su telón colorao, no me lo hubiese pensado dos veces, ya que nada mas que se subió, se mascaba la tragedia.