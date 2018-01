´Los siervos de Alba´, sancionados por la Fundación

Tras revisar la actuación del cuarteto 'Los siervos de Alba', inscrita legalmente en el Concurso Oficial de Agrupaciones de Canto, decide aplicar el punto 24.2 de las bases del mismo que dice así: "Sancionará a cualquiera que actúe como persona física e individual (independientemente de que pertenezca o no a cualquier colectivo participante en el COAC) e incida en el normal desarrollo del programa de fiestas y/o afecte de forma notoria a cualquier aspecto cívico o legal en el desarrollo del mismo (disturbios, peleas, falta de decoro, insultos o falta de respeto hacia los miembros del jurado, miembros de esta fundación o a dicha fundación como entidad, etc.)".



Así reza el comunicado de la Fundación del Carnaval de Málaga hecho público este viernes, mediante el cual anuncia que se ha decidido sancionar al cuarteto con dos años sin poder presentarse al concurso de agrupaciones, tras una actuación más que discutible en la segunda sesión de preliminares, celebrada este jueves en el Teatro Alameda.



Durante la mañana, y ya conocido el gran revuelo que se había formado con su actuación, el autor de la letra y la música de la agrupación, Carlos López Morales empleaba Twitter para pedir disculpas por una actuación que no estuvo a la altura: "Decir como autor y director que sobre la actuación de hoy, perdón por no ser como ustedes esperabais y lo siento si ha podido molestar el meternos con Alba. Lo sentimos no era nuestra intención hacer pasar un mal momento, de verdad, que si tenemos otra oportunidad lo haremos mejor", comentaba.





