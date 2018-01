La magia del humor

Preliminar con una calidad de aprobado la de anoche en el Alameda. El teatro, por fin, ha estado lleno y ambientado durante toda la sesión. Imaginamos que ser viernes y que cantaba un gran cabeza de serie habrá ayudado a que así haya sido. Estas preliminares son las que dignifican el concurso. No ha habido un gran nivel, es cierto, pero al menos casi todo ha estado dentro de un margen positivo.

Murga "Cuando haces pop ya no hay stop"

Representando a unas estrellas del pop nos vienen estos murguistas de la mano de Alberto, Fer y Crespi. ¡Qué gran labor hacéis! Dos pasodobles muy buenos, siendo el primero un piropo a Málaga. El popurrí no aburre a nadie, muy animado. ¡Carnavalero! Aquí y no en otro sitio es donde nos tenemos que detener y trabajar, en nuestra cantera. Lo dije en la primera crónica con la comparsa infantil de Paqui Prieto y lo vuelvo a repetir: nos quedamos sin relevo generacional de lo que ahora disfrutamos. Hagamos más carnaval infantil: tenemos que promover concursos, ir a los colegios a llevarles y enseñarles qué es el carnaval, debemos mostrar la fiesta más allá de las fronteras a las que siempre acudimos. Sin cantera no somos nada. Repito, gracias por todo Alberto, Fer y Crespi.

Comparsa "Enredados"

Desde Encinas Reales, Córdoba, nos llega una comparsa con un tipo que juega con la dualidad entre las redes de la mar y las redes de internet. El grupo desde primera hora presenta serios problemas en la afinación y en la vocalización. Pretenden cantar todo fuerte y a como salga, así no se puede. Sorprende el segundo pasodoble atizando a las personas que critican los carnavales. Libertad de expresión al gusto se llama eso. Terminaron con un auténtico ladrillazo en forma de popurrí. Se debe destacar sin duda el punteo de la comparsa, a un nivel totalmente diferente del resto del grupo.

Crítica constructiva: la agrupación tiene mimbres para sonar bien. Un par de contraltos lo hacen bien, pero la dirección no ha sabido aunarlo todo de manera correcta. Personalmente pensaría para futuras ediciones reestructurar la dirección o intentar ser autocrítico para sacar los fallos que han habido durante los ensayos.

Murga "Muerto de risa"

Un homenaje póstumo a los grandes humoristas que nos han ido dejando poco a poco. Miguel Gila, Chiquito, Eugenio, etc. se han unido para sacar una murga con un repertorio más que decente y presentarla a este carnaval de Málaga. El popurrí se centra en sacar un pegote de los principales personajes que forman la idea, bien trabajado aunque no con mucha gracia. El grupo suena de manera decente y de el podemos destacar la letra del segundo pasodoble a Susana Díaz y el segundo cuplé, buenísimo.

Crítica constructiva: el grupo tiene tablas e ideas. Exprimid más los próximos proyectos para que no os quede el repertorio en un "casi pero no". Creo que trabajando llegaréis a sacar cosas de calidad, ánimo.



Murga "A base de regla, tó se arregla"

Murga malagueña con autores conocidos de la fiesta pertenecientes a cuartetos y otras murgas de años anteriores. Representan a Don Severo, un profesor de los antiguos, de los de coscorrón y leñazo con la regla en la mano si hablas. Tras la presentación, donde necesitan usar un proyector con imágenes para que el público entienda que al decir Alberto Zumaquero es que hablan de Alberto Zumaquero, alternan el orden de los pasodobles y cuplés como antiguamente hacía el Cabeza (apunte de nuestro grandísimo Enrique Gutiérrez por Twitter). Traen un repertorio de pasodobles y cuplés flojitos, con pegotes ya manidos incluso. Sorprende que al final de la penúltima cuarteta las guitarras se ponen a afinar y el grupo se queda esperando. Raro. En lo positivo se puede destacar el sonido del grupo que en ningún momento sonó estridente o fuera de lugar.

Valoración crítica: hay carnavaleros de tablas en la murga para al menos prever que el repertorio está cortito. Creo que es necesaria la escucha y análisis del repertorio entero. En poco más de 20 minutos podemos contar dos golpes buenos. Las ideas hay que trabajarlas. Es una pena porque el tipo es buenísimo.



Comparsa "Mi última voluntad"

Representando a las trece rosas republicanas nos viene este año la comparsa de Lorena Montilla. Montilla, apellido de peso en el carnaval. Máquina de hacer carnavaleros, desde intérpretes hasta autores. Legado que Lorena sigue del padre. Por cosas así el carnaval sigue medio vivo. Pero la comparsa no está acertada, lo siento. La idea de las treces rosas nos parece tan sublime, arriesgada y densa como para no haberla traído al Alameda disfrazadas de florecillas. Un tipo con tanta importancia con vestirlo como eran ellas es suficiente y muchísimo más efectista. Entiendo que hayáis querido darle una vueltecita intentando darle un toque más alegórico, pero no ha salido bien. El grupo suena muy bien afinado, excepto en algunas ocasiones, los altos si se han ido de tono en algunas partes del pasodoble y en el popurrí. Los instrumentos usados en el popurrí, sobre todo los bongós y el teclado, muchas veces tapaban al grupo. El popurrí muy plano, sin altibajos ni riesgo, excepto la última cuarteta que si es muy buena. Destaca la segunda letra de pasodoble a Susana Díaz, un auténtico palazo muy bien escrito.

Crítica constructiva: el cómo representar un tipo es fundamental, más cuando se viene con una idea tan arriesgada como esta. El público debe recibir la información lo más masticada posible. Si plantamos una comparsa vestida de flores con un monumento a sus espaldas que a penas se ve, la gente lo que piensa es que vais únicamente de flores. Es un error, ¿no? Para años posteriores pensad muy bien en qué queréis representar y qué queréis que el público entienda. A veces en lo más sencillo y directo está lo correcto. Ánimo.

Comparsa "La trastienda"

De Córdoba capital nos vienen unos arlequines bufones. Pierrots vamos. Me imagino el primer día de reunión. "Quillo, vamos de arlequines. Pero de arlequines de toda la vida. ¡Pelotazo!". Ay? comparsa que huele a los 80´, pero no por añoranza, si no por involución. La comparsa está estancada en un estilo que ya no se contempla con los tiempos que corren. Entraría en detalle pero todo tenía muy baja calidad, desde el grupo hasta el repertorio. Poco salvable.

Crítica constructiva: hay que cambiar la maquinaria entera. Así no funciona.



Murga "Que cruz me ha caío contigo"

Llega la murga del Zumaquero sin el Zumaquero. Lo que está claro, antes de subir telón incluso, es que la murga ha perdido peso. Jeje. El tipo representa a San José en su carpintería. Halo con la paloma del Espíritu Santo. Buena idea para sacarle jugo, que lo han hecho. En la presentación meten un tanguillo donde en cada cuerpo sueltan un pegote. No hay carcajadas, pero el humor tiene calidad. En los pasodobles el grupo flaquea bastante, incluso en la interpretación, con desajustes en los altos e incluso en el tenor. Bajada de nivel con respecto a años anteriores en este aspecto. Un primer cuplé buenísimo hablando de los milagros que hace su niño. Tienen un popurrí que es la joya del repertorio desde la segunda cuarteta en adelante. Muy ameno, conseguido y que sin duda, si es acompañado de buenos cuplés en el resto del concurso, se aseguran la parte alta del pódium.

Crítica constructiva: no es normal que el grupo suene desajustado en casi todo el repertorio, aunque sobre todo en los pasodobles. Este grupo siempre ha sonado muy bien y siempre tiene que deber mantener ese sello de buen cante. Intentaría en estos ensayos arreglar todo lo que se pueda, es una pena. También revisaría la temática de los pasodobles, los de preliminares han sido bastante flojos.

En definitiva, una buena preliminar en cuanto al nivel. Quitando las dos comparsas cordobesas el resto ha estado a un nivel aceptable y hemos podido ver a una de las murgas que se batirán para conseguir uno de los primeros premios. Comparado con la sesión de ayer, me fui del teatro con una sensación muy buena y contento. Automáticamente me acordé que se me olvidó el bocata de chorizo en casa y me mosqueé conmigo mismo. Pero bueno, to´ sea eso.