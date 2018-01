Del Perchel a San Andrés

Anoche vivimos una cuarta preliminar de lo más completa posible. Al menos en modalidades. Pudimos ver comparsas, murgas, un cuarteto y un coro. Todos los ingredientes que debe tener un buen carnaval en una misma sesión. Volvimos a vivir como el viernes una preliminar con un teatro casi lleno durante casi todo el espectáculo. Y es que no era para menos, disfrutamos de la comparsa del Guti y la murga del Susi que tantos incondicionales arrastran. También una comparsa malagueña de nueva factura que en su actuación comprobamos que también tenían muchos seguidores. En definitiva, todos los condicionantes para haber pasado una agradable noche de carnaval.



Coro 'Los nostálgicos de la transición'

Disfrazados de dibujos animados de la épocaa la q hacen referencia en su nombre, se presentan estos gaditanos recordándonos a todos nuestra infancia. Es el coro chirigotero de Cádiz. Un coro diferente. Valdés lo tiene claro, en carnaval hay que hacer reír, y esa premisa la imprime en el repertorio y en la idea del tipo. Tras una correcta presentación cantan dos tangos, cuya música es preciosa a la par que sencilla, de los cuales el segundo fue el más aplaudido, dedicado a Cataluña en tono de cachondeo. Animados cuplés, estribillo y popurrí, en el que nombran autores gaditanos que el patio de butacas del Alameda no reconoce por lo general. Aceptación fría del popurrí. Del repertorio se puede destacar la música del tango y la letra del segundo.

Crítica constructiva: cantarle a Cádiz lo que puede acarrear es que el teatro se quede frío cuando nombres personajes y situaciones del carnaval de tu ciudad. Personalmente, ya que se ve que vais a repetir, intentaría hacer un repertorio más neutral para venir a Málaga. Ojo, no cantarle a Málaga si no lo sentís, es lícito, pero al menos que el repertorio sea entendible por todo el mundo.



Comparsa 'Febrero el loco'

Comparsa que va de comparsa. Tipo random que ha salido mil millones de veces y que seguirá saliendo. La afinación les juega malas pasadas durante todo el repertorio. El popurrí es un auténtico ladrillo. Actuación pobre. Destacamos dos guitarras punteo que son muy buenos, a otro nivel del resto claramente.

Crítica constructiva: si traéis una comparsa que por no estar no está ni rimada en casi todo el repertorio, dais la sensación de que os viene un poco largo el plantar una agrupación en un teatro. Yo me lo pensaría.



Murga 'Este año lo enseño todo'

Desde Gádor, Almería, Doña Angelita, profesora chapada a la antigua que nos asegura que se entera de qué alumnos se copian en los exámenes. El grupo, pese a estar limitado en calidad, suena muy conjuntado y afinado, se nota el trabajo de la dirección. Fallos normales derivados de un grupo cortito, nada grave. Tras un primer cuplé trabajado pero que no llega a rematar y un segundo borde, entramos en un flojo popurrí que hace que la agrupación se desinfle poco a poco. Destacamos la afinación del grupo, da muy buena imagen de grupo trabajado.

Crítica constructiva: echaría las mismas energías que le echáis al trabajo de afinación en pensar la idea que queréis enseñar en el teatro. La murga se ha quedado en el camino. Seguid.

Comparsa 'Los vivelavida'

El Perchel. Jesús Gutiérrez. Ese autor que lleva tantísimos años en esto, creando y creando, y que llega un 2018 y se vuelve a reinventar. Estamos ante una comparsa clasimoderna con una afinación renovada con respecto a estos últimos años y que suena realmente bien. Con su idea nos intentan enseñar a vivir la vida a pesar de todo: todo tiene algo positivo en esta vida. El grupo suena francamente bien. En la presentación, casi lo mejor del repertorio, despliegan un buen gusto en el cante que mantienen durante todo el repertorio. La música del pasodoble se antoja rara de primeras, pero tiene partes que son preciosas, como el principio. Habrá que escucharlo más para cogerle el hilo. La letra del segundo pasodoble, para este que escribe, sobra. Nunca entenderé que se haga carnaval con dramas de ese calibre. Aunque cada cual que escriba a lo que quiera, faltaría más. Cuplés y estribillo normales y un popurrí muy monótono por lo general con algunos destellos de calidad contados. El grupo, a pesar de sonar muy bien tiene momentos frágiles en el sonido con algunos altos. Destacamos la manera de cantar de la comparsa, preciosa.

Crítica constructiva: hacer músicas modernas no conlleva hacerlas extrañas e inconexas, que es lo que le pasa un poco al pasodoble. Tiene partes realmente bonitas y otras partes en las que cae al suelo constantemente, el oyente pierde el hilo fácilmente y, con lo cual, pierde atención.

Cuarteto 'Las bolleras'

El Lama nos presenta a cinco monjitas de un convento con Diego el Bollero en el altar mayor. Cada una tiene una personalidad muy marcada: una africana alegre, una pija? esto hace que el repertorio de mucho juego. En la parodia es donde podemos encontrar la calidad del repertorio. Golpes rimados y de humor del bueno. Necesario. A partir de los cuplés es donde viene el desinfle, con dos letras cortitas rematadas con un buen estribillo. El popurrí lo más corto de la actuación con un gran fuera de tono en el final del popurrí achacable a que fueran sin guitarra. Destacamos la parodia, muy buena.

Crítica constructiva: sé que lo que se pide es lo difícil, pero intentaría que el repertorio quedara más regular. No es muy positivo que la parodia tenga un nivel y el popurrí otro muy diferente. Aún así, genial. Seguid por favor.

Comparsa 'El impertinente'

De nuevo de La Línea de la Concepción nos viene una comparsa con un tipo bastante rebuscado y que no han sabido explicar muy bien en la presentación. Los dos pasodobles muy aplaudidos por sus seguidores linenses. Les tienen cariño, claro que sí. Un popurrí de estilo ladrillesco y un acorde final de 25 notas diferentes ponían final a una desafortunada actuación. Destacamos los gorros, muy bonitos.

Crítica constructiva: lo primero y principal, la idea. Sin una idea que quede clara desde un principio poco podemos hacer. Lo peor de una comparsa es que el aficionado piense que esa música y letra vale para cuarenta tipos diferentes. Dadle caña a eso.

Comparsa 'Los becarios'

Becarios del carnaval que se afanan en trabajar todos los elementos que conforman el carnaval. Un grupo que, aunque nuevo, suma muchos carnavales con componentes tradicionales de la fiesta. Cantan una buena y variada presentación donde dejan claro qué idea representan. El grupo suena potente y afinado. En los pasodobles empieza a decaer la comparsa. Una música que no ayuda, inconexa de principio a fin, como hecha a trozos. Incongruente. A la música le añadimos que el grupo empieza a desajustarse en afinación y conjunción. El remate del pasodoble muy desafinado. El segundo lo centran en la iglesia, escrito de forma muy elemental, demasiado elemental. Durante los cuplés sigue el desajuste hasta llegar al popurrí, donde el grupo no es capaz de reconducirse excepto en una cuarteta central donde solo cantan cinco componentes, que suena mejor. El popurrí, tanto en lo musical como en letra, es ramplón de calidad. Además que el grupo no ayuda a que el mensaje llegue en condiciones. Destacamos la presentación, si hubiesen seguido esa línea hablaríamos de otro grupo diferente.

Crítica constructiva: lo primero que haría es, músico por un lado y letrista por otro, analizar bien el repertorio y buscar los fallos. El músico por la poca continuidad y naturalidad de todas las músicas. El letrista debería intentar expresar lo que piensa sin que de la sensación de que lo primero que escribe es lo que deja plasmado en el papel. Y otra: no ayuda que os griten campeones tras una mala actuación. Las burbujas no son buenas para nadie.

Murga 'Los pelotas'

Bueno, desde San Andrés nos trae Susi una murga que tiene un trabajo detrás impresionante. Esto no está plantado en un teatro con un trabajo de un par de semanas, tiene más. Tras una presentación con muchos golpes, comienzan los pasodobles que los estructuran en una primera parte de cachondeo y una segunda más serios. El segundo alaban a la suegra al principio, como buenos pelotas que son, y le dan las gracias por todo lo que hacen por ellos y sus hijos en la segunda parte. Emotivo. Los dos cuplés lo bueno que tienen es que van al tipo, dificultad añadida del autor por centrarlo todo en la idea. Y si sale bien, genialidad. El popurrí quizá sea lo más flojo del repertorio. Si consiguen cuajar unas buenas semifinales aspiran a pódium y alto. Destacamos la idea de centralizar todo el repertorio en la idea de la murga. Difícil de hacer y muy loable.

Crítica constructiva: la música del pasodoble es bastante llana. Este grupo, con lo bien que suena, con un pasodoble más movido o más murguista, ganaría enteros.

Una cuarta preliminar en la que hemos visto a dos grupos que aspiran a llegar alto, un cuarteto con mucha intención de ofrecer calidad, un coro que se agradece y un resto de agrupaciones que tienen y deben mejorar muchos aspectos. Las buenas también ¿eh? Pero el resto más.

Mañana encaramos el ecuador de las preliminares. Qué pena, con lo bonitas que son. Con la de cosas que vende el quiosco. Y ya saben, este que escribe no se casa con nadie. Ay, Momo.