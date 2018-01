A bajarse de las nubes

Con un Teatro Alameda a media entrada arrancaba una preliminar que a priori no prometía mucho. Un cabeza de serie que trae un tercer premio de la pasada edición, muchos grupos nuevos y otros que se quedaron en preliminares en 2017. Mal presagio que se confirmó. La noche estuvo salvada por las comparsas ´El oro negro´ de Cádiz, ´Los informales´ de Almería y ´Los independientes´ de Málaga.

Comparsa ´El oro negro´

Desde Cádiz nos llega una comparsa disfrazada de extractores de petróleo cuya baza más fuerte es la conjunción de las voces. Un grupo que suena realmente bien. Consiguen cosas difíciles, como exprimir al tenor en el agudo sin que suene estridente. Buen trabajo en ese aspecto. Cantaron un pasodoble que musicalmente no aportada nada, pero que suena a pasodoble de toda la vida, a música de comparsa. Un segundo pasodoble a la manada que carecía de calidad en su escritura. Tras un precioso estribillo con trabalenguas incluido cantaron un popurrí centrado en crítica social pero muy aburrido en lo musical. De esta comparsa se debe destacar el sonido del conjunto, de calidad.

Crítica constructiva: el grupo está muy por encima de la autoría de música y letra, más de esta segunda. Intentaría ahondar en cómo hacer un repertorio más acorde a la calidad que el grupo ofrece.

Murga 'Salimos cuando queremos y volvemos cuando podemos'

Creo que estamos ante lo peor que ha pasado por el concurso en murgas, y si no, seguro que están en el pódium de los más malos. Un tipo de borrachos, que ya hay que ser valiente para vestirse de borracho. La afinación se la dejaron en Benamejí antes de salir, horroroso. El enfoque del primer pasodoble realmente malo, pidiendo perdón por los borrachos que hacen actos no muy cívicos. Aquí viene lo mejor: hacen un pasodoble en favor de la mujer y acto seguido cantan en el estribillo que "los leggins siempre dicen la verdad". Para darse un cabezazo en una esquina. El popurrí a la altura del resto. De este grupo como positivo podemos destacar cuando bajó el telón, a un ritmo perfecto y sin incidencias.

Crítica constructiva: ensayos generales antes de los concursos, es bueno hacerlos con gente que te quiera de verdad y te diga las cosas como son.

Comparsa 'Cuando cae la noche'

Con un tipo de grillo carnavalesco que, al menos un servidor, no se entiende hasta el estribillo. Es un problema que en la presentación no seas capaz de explicar la idea y que el disfraz tampoco ayude. Incongruencia: cantan en la presentación que en carnaval no se cantan penas y sueltan un dramón como un demonio en el primer pasodoble. De cuplés y estribillos nada destacable, en el popurrí una cuarteta central piano donde juega la melodía con los coros, muy bonita. A destacar de este grupo que, pese a no tener calidad individual, suena afinado y agradable. La dirección ha trabajado bien.

Crítica constructiva: plantearía una reforma en los componentes, la dirección ha sabido trabajar un grupo con pocos elementos, si tuvieseis más calidad podríais hacer cosas muy importantes. Seguid avanzando.

Murga 'Rogelio el bohemio'

Nos llega la murga de la cala con un tipo de personaje bohemio, de estos que saben de todo y que viven la vida muy bien. La presentación marca la tónica general: floja. La música del pasodoble es original, con muchos parones para sacar jugo al tipo, pero no llegan a hacerlo, se quedan en el camino. El cuplé destaca la música, muy buena. El estribillo se limita a explicar la idea, no tiene gracia. Popurrí bastante flojo. Podemos destacar el tipo, la idea, que aunque no han sabido exprimirla al máximo es un buen recurso. Lástima.

Crítica constructiva: veo a la murga muy centrada en la música. El pasodoble tiene trabajo, haya quedado como haya quedado. El cuplé también, es decir, que la murga tiene tiempo echada encima, se nota. Pero en letra está muy floja, no consigue hacer gracia a través del personaje, y en una murga es vital.

Comparsa 'Los informales'

Desde Almería nos llega una comparsa disfrazada de comparsa como tal. Buena idea, aunque no original. Se quejan al principio de lo tarde que llegan el resto de componentes al ensayo y comienza la presentación con los siete que han llegado los primeros, se van uniendo el resto a lo largo de la misma. Estamos ante una comparsa que tiene un trabajo y una calidad individual muy buenas. El grupo suena francamente bien. El pasodoble, clásico al 100%, suena muy bonito. Pasodoble piropo a Málaga y su relación con ella. La letra es cortita, pero contrarresta la calidad del grupo. Tras unos cuplés de comparsa y un estribillo clásico empiezan un popurrí con otro disfraz diferente, ya que en el teatrillo deciden disfrazarse para darle más alegría a la comparsa. Destacamos de este grupo el conjunto vocal, de mucha calidad.

Crítica constructiva: para futuras ediciones pensaría en traer la comparsa con miras altas, es decir, intentaría cuidar la letra al máximo para hacer de ella una comparsa competitiva a todos los niveles.

Cuarteto 'A este paso me independizo'

Kike, nuestro Kike. Un señor. Nos trae un cuarteto cuando pensábamos que ya no lo veríamos más en las tablas, y lo agradeceremos siempre. Pero Kike, picha, el cuarteto está flojito. Parodian el programa 'Hermano mayor' donde un psicólogo reconduce a adolescentes con problemas de comportamiento. Pues bien, ese psicólogo es un hermano mayor de una cofradía. Surrealista el argumento del cuarteto. Tras una idea así, con un desarrollo posible bastante complejo, sale un producto con poca gracia y pocos golpes. Hubieron pocos pegotes, como el de Junqueras (que dicen que eso es un pueblo de Málaga jajaja) que hicieron que el Alameda se riera. Destacamos a Kike. Siempre hay que destacarlo. Gracias.

Crítica constructiva: lo principal es la idea, que tenga coherencia o recorrido. Es obvio que a una idea tan rebuscada poco se le puede sacar. Intentad en un futuro hacer proyectos, al menos, no tan surrealistas.

Comparsa 'Los independientes'

Para cerrar esta flojita noche de preliminares nos llega la comparsa del Kara. Ay la comparsa del kara. Olor a azúcar, un personaje muy colorido que vive en las nubes (como muchos en esta fiesta). A priori, mejora vocal en el grupo. Suena más comedido, más limpio y más conjuntado. Esta comparsa tiene una manía: tirar las preliminares. Normal que tengan tantos cuartos. Las preliminares marca el pódium, está claro, es la primera impresión. El grupo, pese a la mejoría, ha tenido muchos desajustes entre las voces, desafinaciones y problemas con la vocalización. Una presentación, con partes fuera de tono, muy fuerte y motivadora. Qué segunda tiene este grupo, madre mía. El pasodoble es introducido por un punteo de estilo animalístico acompañado de la comparsa a modo de coro. Original. Ahora viene el problema: los pasodobles. La música es una delicia, bien es cierto que hay partes que se tira al suelo demasiado y puede llegar a perder el hilo y la tensión. Pero la letra no es de una comparsa ganadora, que es el pensamiento que este grupo debe tener. Una comparsa como esta no puede cantar una letra en la que el giro final sea que paren su pasodoble. Por Dios, que eso lo canta todo el mundo. El segundo pasodoble a la mujer. A veces bien desarrollado y otras no tanto. El fallo está en el final: si repites el remate tres veces, y en frases musicales diferentes, pues pierde el efecto que quieres que consiga. La música del cuplé es muy buena, y el estribillo random. El popurrí tiene cuartetazas. Empieza con la música de la película La La Land, seguida de una cuarteta a modo de fuga barroca donde los tenores se van un poco de tono, aunque es de reconocer que es difícil. Terminan el popurrí con un fuera de tono espectacular, aunque la música realmente buena. Destacamos la evolución del conjunto, un sonido precioso el conseguido, aunque no hayan tenido el día.

Crítica constructiva: ensayo, ensayo, ensayo, ensayo y ensayo. Los fallos son por falta de ensayo. Las dos últimas cuartetas han sonado con desajustes en las voces dejando entrever que el grupo lo ha trabajado poco, y si no poco, mal. Si el grupo es capaz de solventar esos fallos de cara a semifinales el cambio será grande. También las letras de pasodobles. La comparsa tiene que pensar en podium, y eso se consigue con buenos pasodobles, que es donde están los puntos.



Segunda mitad de preliminares

Pues encaramos la segunda mitad de estas preliminares. A ver si el nivel va subiendo porque, de momento, la diferencia entres los de arriba y los de abajo es espectacular. Y los de arriba son siempre los mismos, año tras año. Bueno, vamos acercándonos ya al Cervantes. Qué bonito es el Cervantes. Qué bueno está el shawarma de enfrente. Qué guay está el bar de al lado. Ah, por cierto, una última cosa: en carnaval, los colores para los papelillos. Ay Momo.