El destroza pasodobles

Las coplas a Málaga brillan por su ausencia. No tendría que estar hablando de esto sino de todo lo contrario. Tendría que estar hablando de que en el concurso el monotema son las coplas a Málaga y no solo a piropos me refiero, que también, sino de coplas comprometidas con ella. Hasta ahora muy pocos por no decir ninguno se han atrevido con la critica social a la ciudad. Algún atisbo en forma de cuplé y algún que otro pasodoble piropeándola y, cabe destacar, que estos hayan sido en gran parte de agrupaciones de fuera de nuestra provincia.

Hemos pasado el meridiano de las preliminares y seguimos igual. De treinta y nueve agrupaciones que ya han pasado por el Alameda, puede que ser que ahora mismo solo haya unas once, tirando por arribita, que tengan una buena calidad para lo que se le presupone a este concurso. Los grupos seguramente tienen alguna coplilla malaguita como comodín para soltarla cuando le parezca al autor, sería estupendo. Pero hasta ahora pocos son los repertorios en coplas comunes que van dedicadas a Málaga, (presentación, estribillo y popurrí).

Sé de buena tinta que los autores cuando se inventa un personaje, lo preparan hasta el mas mínimo detalle y a lo mejor piensa que no le da juego para hablar de Málaga. Puede ser que necesite hablar de la Luna, y que haga la poesía mas bonita jamás creada. Pero yo soy de los que piensa que el carnaval es para el pueblo, y que se haga poesía a mí me encanta también, pero jamás podrá compararse con una presentación introduciendo al personaje y a su vez al oyente en Málaga, ni un estribillo, ni un popurrí, y mucho menos jamás podrá comparase con la crítica mas mórdaz, la del pasodoble que te haga levantarte de tu butaca, porque esa copla reivindicativa a Málaga se te ha clavado en lo más profundo de tu corazón carnavalero.