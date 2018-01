Esencia de preliminar

Cuando afrontas una preliminar en el que el orden de actuación no te dice mucho ya te cargas psicológicamente antes de entrar al teatro. Para soportar la noche de ayer fue indispensable, además del quiosco, el tomarse las cosas con filosofía. Pero bueno, saber ver que vamos a ver agrupaciones de actuar por primera y última vez en este concurso nos hace sentir privilegiados (autoconvenciéndome en verdad).



Cuarteto infantil Parchís 2.0

¿Qué podemos decir de esta barbaridad? ¿Que si concursaran pegarían más de un susto? ¿Que son más graciosos que el 95% de los repertorios de humor que han pasado por el teatro hasta ahora? ¿Que son pa comérselos? ¿Que al Lama hay que estar eternamente agradecido? Pues tendremos que decirlo todo a la vez y bien fuerte. ¡GRACIAS NIÑOS! ¡GRACIAS LAMA!

Y es que, como hice en las anteriores crónicas, siempre defenderé la cantera. En un carnaval tan necesitado de ella, te llegan estas cositas y se te alegra el corazón. Ves un atisbo de esperanza, un rayito de luz, tierra en medio de la mar. Por favor, seguid siempre así; sobre todo tu, Lama. Sigue fomentando y amando el carnaval, sobre todo con esa calidad. Niños, de lujo.



Comparsa Bajo tu manga

Otro tipo de comparsa. Ay qué hartura de los tipos precocinados. Desde Peñarroya nos trajeron un repertorio que se componía de letras malas, músicas malas y voces malas. Una alegría vamos. Los cuplés y el estribillo de trámite, el popurrí de los de almohada y desconectar. Lo único destacable el punteo.

Crítica constructiva: comprad un afinador.

Murga El vecino del cuarto

Desde Torremolinos nos llega este tipo que en su título usa un juego de palabras. Son monstruos de los que nos asustaban de chicos y pensábamos que estaban en nuestro cuarto. Todo el repertorio, excepto los cuplés, muy muy ramploncillo. Los cuplés se remataban con un estribillo que promete tener chistes diferentes en las siguientes actuaciones, si es que las hay. Del popurrí a reseñar una cuarteta donde hacen unas adivinanzas para que el público interactúe. Destacamos la intención del autor de hacer humor sin chabacanerías, pese a no lograrlo.

Crítica constructiva: este autor tiene cosas importantes en el Carnaval de Málaga, como el mítico cuarteto en forma de misterio. No sé si la autoría entera, pero si parte. Es decir, que sabe hacer cosas trabajadas y de calidad. Solo hayq mejorar el repertorio, porque la intención e idea la tienes, falta el remate.

Murga El sueño de mi vida

Desde que salí del teatro y cogí el coche no paraba de pensar que ante una murga así qué se dice. Con un tipo de autónomos superhéroes nos deleitan con una presentación sin ningún tipo de enganche, una música de pasodoble bastante mala con una ejecución peor. El segundo pasodoble, contra la tauromaquia, está tan mal escrito que me juego el cuello que es capaz de conseguir lo contrario, crear aficionados a los toros. Los cuplés y el popurrí como el resto del repertorio. Destacamos que en una parte del popurrí decían: "y si les gustó aplaudan fuerte", y solo aplaudió una persona JAJAJAJAJAJA, ay. Preliminares de mi vida y de mi corazón.

Crítica constructiva: no hay mejor crítica que la que uno puede hacerse. Me apuesto lo que queráis que al menos uno de ustedes se ha planteado consigo mismo si lo que estabais haciendo está bien. Pues eso, pensad.



Comparsa... Una comparsa de diario

Desde Aguilar de la Frontera, Córdoba, nos llegan unos muñecos que nacen de un diario envueltos en papeles de periódico. En la presentación muestran sus intenciones de cantar bien, de demostrar que tienen buen grupo. El pasodoble es muy bonito musicalmente, clásico, clásico. Tras un gran drama en el primer pasodoble cantan un segundo que a este que escribe le ganó: piden más pasodobles a segunda y tenor y no con tantas florituras y cosas extrañas de adornos extravagantes. Lo llevan a cabo cantando solo a dos voces. El grupo suena realmente bonito. Tras unos cuplés random, con estribillo idem, encaran un popurrí que se hace ameno y que, ojo, está escrito entero basado en la idea y dejando claro qué están representando y por qué. Habrán comparsas que queden en pódium que no hayan sido capaces de hacer eso. Destacamos como no puede ser de otra manera la interpretación del grupo.

Crítica constructiva: acento musical: escribir la letra en consonancia con los acentos que nos marca la melodía. Es decir, no vale decir "te quiero Malagá" porque la melodía marque ese acento y tu quieras meter esa palabra a la fuerza ahí. Puede pasar a veces, porque es dificilísimo controlar eso, pero hay que intentar que el repertorio no esté plagado de acentos musicales mal puestos.

Murga Con el culo al aire

Unos meditadores con la mente en blanco nos llega desde San Andrés sin su capitán. Este es el año de las agrupaciones sin sus protagonistas. Tras una presentación cortita, con el humor que ellos suelen utilizar, cantan dos pasodobles cuya música está compuesta por Antonio Carlos. Buena música, aunque la interpretación deja muchísimo que desear, dan la sensación de siempre estar al borde de la desafinación. Qué intranquilidad. Centran los cuplés en el niño de su cuñado, en el primero en el desarrollo y en el segundo en el remate. Estribillo muy flojo. El popurrí está lleno de pegotes que si no los ves no los entiendes o de chistes malos. Un popurrí bastante flojo el de estos murguistas. Destacamos el cariño que le tienen sus seguidores. Sin duda se lo pasan bien.

Crítica constructiva: año tras años usáis el mismo humor y nunca recibe el premio que esperáis. Creo entonces que será por algo y habrá que darle una vueltecita de tuerca a la murga, al menos en concepto.



Fin del Alameda

Pues nada, ya vemos ese viernes de cuchillos afilados y fin del Alameda más cerca. Qué pena. Pero más pena da el nivel de este carnaval. Es muy preocupante, no sé que pasará el día que falten las seis o siete agrupaciones que salvan esto. O quizá soy yo que lo veo todo muy negativo, no sé. Lo que está claro es que la diferencia entre los de arriba y los de abajo es brutal. Insano para la fiesta. Mañana más. Con Momo.