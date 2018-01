La octava, una buena preliminar

Comparsa infantil 'Las reinas de la pista'

Empezar la noche con niños es la mejor manera que existe. Desde Ronda nos vienen unas niñas muy afinidas y disfrutando de lo lindo en el Teatro Alameda. Ojalá sigan en la provincia sacando agrupaciones infantiles, ojalá se vayan animando más pueblos. Este es el futuro, y este carnaval esta muy necesitado de ello. Sin los niños no somos nada. Gracias Vanesa por tu trabajo, sigue así por favor.



Comparsa 'Tú sí, tú no'

De Málaga, comparsa que viene a llevarse las almas de aquellos que luchan en el campo de batalla. La comparsa suena muy bien por norma general, aunque tienen un problema con los altos, todos suenan o desafinados o estridentes. La presentación está centrada en crítica social en la letra. Los pasodobles tienen una música muy buena hasta la primera mitad, la segunda es bastante llana y dificulta al grupo la emisión correcta del mensaje. En los cuplés, de comparsa, destacamos el estribillo, clásico con un remate en piano precioso. La comparsa en piano suena más que bien. Lo mejor del repertorio es el popurrí. Comienza con la intervención de un oboe (muy bien tocado, por cierto) y una primera cuarteta que es realmente preciosa. Dedican una animada cuarteta a llevarse las almas de los que aportan cosas positivas al carnaval de Málaga. Al final del popurrí volvieron a aparecer las estridencias en los altos. De esta comparsa destacamos dos cosas, el popurrí y el sonido del grupo cuando canta contenido y en piano.

Crítica constructiva: escuchad las grabaciones y atención a los altos. Suenan estridentes, rompiendo la armonía del grupo. Una pena.

Murga 'Los francostein'

El tipo es buenísimo. Científicos recomponiendo de restos a Franco. Os deseo de verdad que nunca os salga bien. En la presentación, lo más flojo del repertorio, muestran su declaración de intenciones de hacer carnaval del bueno, humor de calidad. Los pasodobles, con mejor letra en el primero, suenan afinados y bien estructurados. Pero lo mejor vino en los cuplés. La primera tanda en condiciones de una murga en preliminares. El estribillo es un descaro: "no tienen estribillo porque no quiere el caudillo". El popurrí de momento es el más completo cantado en el Alameda. Para este que escribe, claro. Sorpresita de preliminares. Si hacen buen concurso son capaces de llegar lejos. De esta agrupación destacamos el tipo de humor: fino y elegante.

Crítica constructiva: intentaría en posteriores ediciones evitar ganarte a la gente a partir de los pasodobles. La presentación es de las piezas más importantes del repertorio, donde enganchas o no. Se que es lo difícil, hacerlo completo y que la gente se ría.

Comparsa 'Los hombres del Rey'

Ay Marbella. Ay Maxi. Qué matrimonio, por Dios Momo. Se trata de, seguro, la mejor actuación que llevamos de concurso. Redonda. La presentación tiene una música que te engancha y te mantiene en tensión hasta el final, con un cambio de tono de los que ponen nervioso. Los pasodobles, introducidos por punteo a dos guitarras, buenísimos. El primero crítica al gobierno por vender que el sueldo mínimo ha subido 30 euros como un gran logro, tremenda letra. El segundo al orgullo gay, una visión muy personal del autor que se compartirá o no, pero que bien escrita lo está. La música del pasodoble en la parte central tiene algunos bajones en la línea que no favorecen a la idea. Incluso hace que la letra pierda un poco de desarrollo. También hay partes que suenan a otras músicas, aunque por lo general, viendo el producto global, es un buen pasodoble. El segundo cuplé al cartel es bueno, rematado con un clásico estribillo muy bonito. En el popurrí demuestran muchas cosas: afinación en acordes disonantes, calidad del grupo en piano, cantar a canela melodías con dificultad. En definitiva, un grupo que está en muy buen estado de forma. Destacamos la letra, qué falta le hacia un autor así a esta comparsa.

Crítica constructiva: la música algunas veces suena demasiado a otras cosas. Si el compositor, muy joven, empieza a demostrar que puede ser original al 100% puede hacer cosas muy grandes por la fiesta, porque el resultado es mucho más que óptimo. Sigue así.





Murga 'El modernito del siglo XVIII'

Murga cordobesa. Trovadores de la época pero que hacen cosas muy modernas que sus paisanos no comprenden. Es una murga afinada, pero que tiene muy poca gracia, por no decir ninguna. La presentación no tiene ningún golpe, solo intención. En los pasodobles, rematados de forma original, destaca el segundo. En los cuplés y estribillo hay muchos ingredientes: idea, afinación, originalidad... pero no hay gracia. Uff, difícil entonces. El popurrí está a la altura del repertorio, muy muy flojo. Eso sí, afinado.

Crítica constructiva: aunque la murga no haga de reír se ve que el tipo ha recibido un recorrido y un enfoque interesante y que el humor que se pretende usar es de calidad. Ahondaría mucho más en los pegotes, no puede ser que en todo el repertorio el público no se ría con nada. Tenéis muchas cosas buenas, trabajad en eso.

Comparsa 'La Corte'

Comparsa que representa a los pecados carnavales, la lujuria, el vicio, etc. La verdad que el grupo no perdió la afinación en todo el repertorio, pero suena muy muy endeble. El pasodoble, lento y largo, no ayuda a que la letra llegue, y además la letra es muy mala. Ambos con dramas, y en el segundo incitan a la violencia. A estas alturas. La tanda de cuplés, estribillo y popurrí os lo podéis imaginar. Destacamos que, siendo un grupo limitado, al menos no perdió el tono. De agradecer.

Crítica constructiva: sentaros a hablar seriamente con el letrista y le convencéis de que no vea más el Diario de Patricia. Dos dramas de dos pasodobles. Ofú.

Murga 'Con las pilas puestas'

Para cerrar esta sesión tan agradecida nos llega la murga de Pedro Vera. La mítica murga de Pedro Vera. Disfrazados de mandos de la tele con un tipo muy conseguido nos presentan el tipo con muchos golpes y una presentación muy currada. Este que escribe muere con los pasodobles de este grupo: música maravillosa, interpretación muy buena y letra de cachondeo. Y además golpe tras golpe, olé. Lo malo viene en cuplés y popurrí, que precisamente es lo que más se le tiene en cuenta a esta modalidad. Los cuplés son de notarse que están guardando. Un grupo así tiene que ir a ganar desde la primera sesión, vivimos en un carnaval que ya no vale guardar. Una primera imagen te coloca en un puesto u otro del podium. El popurrí de verdad que no está completo ni acertado. Es una pena porque esta murga siempre ha sido conocida por sus grandes popurrís. Destacamos los pasodobles, por supuesto. A otro nivel del resto del repertorio.

Crítica constructiva: los pasodobles tienen un trabajo tremendo detrás. Tienen golpe tras golpe, eso no sale de un día para otro. Yo dedicaría ese esfuerzo también en que la idea quede completa en el popurrí, con lo importante que es para una murga. Y más en vosotros.

Más que una preliminar

Bueno, esta preliminar ha sido una alegría. Casi todo bueno, y si no bueno decente. Ojalá todas las agrupaciones de las de abajo de la tabla vengan como las agrupaciones que han pasado hoy por el Alameda. Tendríamos un concurso digno, porque hasta ahora se estaba poniendo la cosa como para saltar a la final del tirón. Qué ruina. Seguiré martilleando con mis crónicas. Recordad: mi verdad no es la absoluta, solo es la mía. Mañana más y mejor. Con Momo.