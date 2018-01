Ocho días sin dormir

Recuerdo vagamente la primera vez que me subí en un escenario. Era febrero, seguramente haría frío y no eran muchos para escucharnos. Decían que era una murga infantil muy trabajada. Gracias a Loli Requena y Paco Gallego que, sin pensárselo, cogieron a un puñado de niños y nos hicieron ensayar coplillas de carnavales pasados. Quizás fue ahí donde me entró este veneno por el carnaval. Desde entonces ya no puedo vivir sin esta fiesta.

El cuarteto que tanta polémica ha levantado, y al que todos hemos pedido su cabeza por el bochorno tan desagradable que nos hizo pasar, ha estado en mi mente todos estos días. Al día siguiente de su actuación nos saltó la noticia de que la Fundación los sancionaba con dos años sin concursar. Al principio me alegré, ya que así el autor se pensaría muy mucho en volver a sacar cualquier barbaridad de estas. Pero tal como iba pasando la mañana de aquella noche tan fatídica iba despertando en mí la sensación de que no se había hecho bien del todo con ellos.

Puede ser que su juventud e inmadurez les jugara una mala pasada pensando que aquello que hacían divertiría a la gente. Puede ser su poca originalidad al ver que Alba en los carnavales era siempre objeto de burla, ya que otras agrupaciones la han usado para sus bromas en el escenario y siempre ella lo ha consentido. Incluso su poca "educación" carnavalera, la cual no creo que tuvieran. Ellos lo hicieron mal, pero nosotros no hemos estado a la altura tampoco.

La fiesta de la libertad no puede ser objeto de represión ni de sanciones. Me consta que estos chicos están totalmente arrepentidos y lo están pasando realmente mal. Han pedido disculpas en foros y también en persona a miembros del consejo directivo de la Fundación. Con eso a mí ya me basta. Espero que aprendan la lección y sepan hacer algún día carnaval de quilates. Que su condena solo quede en esos ocho días que llevan sin dormir.