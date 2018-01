La reina, la murga

La segunda semifinal se ha decantado por la modalidad de murga. Hemos podido ver en las tablas del Cervantes dos grupos que sin duda se batirán estar en lo más alto. En comparsa destaca El Perchel, Jesús Gutiérrez.

Este concurso está moviendo la balanza hacia la modalidad de comparsa. Hay mucho más nivel en esta modalidad que en murga, pero en esta sesión de semifinal la murga ha sido la indiscutible reina. Hemos vivido dos actuaciones de grandes murguistas y otra casi redonda de la comparsa del Guti.



Murga infantil 'Cuando haces pop ya no hay stop'

Qué ganas de bailar dan con esta murga. Graciosísimos los niños de Alberto Salas. Ojo, la música del pasodoble es preciosa, escúchenla y disfrútenla. Los niños se lo pasan pipa en el escenario. Oí a Toni anunciarlos con un total de 65 componentes, qué barbaridad. Qué trabajo tiene eso. Gracias siempre al que crea cantera, tenéis el cielo de Momo ganado.



Murga 'Qué cruz me ha caío contigo'

San José contándonos las peripecias que supone ser padre del Señor, marido de la Virgen y carpintero a la vez. Tras una presentación llena de golpes cantaron dos pasodobles en referencia a temas carnavaleros. El primero un precioso y justo homenaje a David Delfín. Poco se le canta para lo que merece. El segundo es una reivindicación para que las coplas del carnaval no se queden en las tablas del teatro y sean acogidas por el pueblo. Grandes letras. De los dos cuplés destacó el segundo. Se nota que van guardando. El popurrí lo mejor del repertorio.

Evolución: positiva. El grupo ha sonado muchísimo más afinado y conjuntado que en preliminares. Su baza fuerte es el popurrí y tirar dos buenos cuplés en la final.

Comparsa 'Los vivelavida'

Olor a Perchel en el Cervantes. Qué bonito suena la comparsa con una acústica como la del Teatro. El grupo ha conseguido sacar un sonido precioso, muy trabajado. Los dos pasodobles crean controversia entre sí, al menos para este que escribe. El primero es una crítica feroz al gobierno, resaltando que los carnavales los aprendió desde pequeño para cantar este tipo de letras. El segundo al Málaga Club de Fútbol y su gestión. Resulta extraño que se cante un primer pasodoble como reivindicación social para que el pueblo despierte y acto seguido se cante a un equipo de fútbol. Tenemos muy pocas opciones de decir lo que pensamos para gastar una letra en esto. Aunque no puedo dejar de ver la valentía de la letra. Y también, no deja de ser un canto a la ciudad. Los dos cuplés fueron muy simpáticos y en el popurrí demostraron el estado de forma de la agrupación.

Evolución: positiva. La comparsa ha estado mucho mejor que en preliminares. Ejecución casi impecable, buena tanda de pasodobles, lejos de compartir opiniones. Buena actuación en general.

Cuarteto 'Las bolleras'

Cuarteto del Lama. Parodia en partes rimada. Calidad en los chistes y bien desarrolada la idea. Los cuplés bastante flojos, más que en preliminares. El popurrí entero fuera de tono, con lo cual el mensaje cuesta mucho más que cale.

Evolución: negativa. El cuarteto ha repetido todo y no ha creado expectación. Actuación simpática, pero no más.

Comparsa 'Los becarios'

La primera fila de esta comparsa da miedo como canta. Mucha calidad individual. El grupo ha notado una gran mejoría entre preliminar y semifinal, pero sigue siendo insuficiente en muchas partes del repertorio. Los pasodobles, el primero a la Junta y el segundo una comparativa entre niños del primer y tercer mundo. La letra sigue en la línea de las preliminares, la música de poco ayuda al grupo. Muy inconexa. Tras un segundo cuplé mascado cantaron un popurrí donde la calidad del grupo iba y venía. El grupo cuando suena comedido suena genial, el problema es cuando se suelta, que además es constantemente.

Evolución: positiva. En esta sesión la comparsa ha demostrado que puede sonar muy bien, y así lo ha hecho en partes del repertorio. El problema viene cuando el grupo quiere tirar más de lo que puede, y se ven los descuadres que se ven.

Coro 'La Mari'

Desde Cádiz nos llegan unas Mary Poppins muy graciosas y bien plantadas en el escenario. Los dos tangos son de concursar y no venir a que le regalemos lo primero que pillemos. Vienen a concursar. En el popurrí hubieron muchos descuadres entre la batería y el resto del coro. El problema es que casi todo es a Cádiz, así que como no lo entiendo no escribiré más.

Evolución: negativa. El carnavalero pensaba que al menos algo cambiaríais de hablar de tu tierra. Nada, todo a Cádiz.

Murga 'Los pelotas'

Empiezan estos murguistas de San Andrés cantando una presentación llena de golpes al tipo. Idea exprimida. El primer pasodoble a la gestión del alcalde, con cosqui al final a la ciudad que le vota a través de su tipo. El segundo lo dedican a la prensa, nombran la "crítica constructiva", por lo cual pensamos que es para La Opinión en parte. Viva la libertad de expresión. Si no, ¡qué aburrimiento! Los cuplés, con más aceptación el segundo, giran en torno al mismo chiste. El popurrí es otra pieza completa al tipo, muy currado.

Evolución: positiva. Pese a pinchar un poco en los cuplés mantienen un gran nivel de murga que aspira a conseguir lo más alto

Comparsa 'El oro negro'

Extractores de petróleo. Tipo fácil de digerir y cantar, sobre todo si todo lo que se escribe versa sobre él. Bravo. El primer pasodoble nos dice que vuelven a estas tablas tras un año esperando. En el segundo es un homenaje a Marta del Castillo. Cuplés de comparsa con un precioso estribillo que contiene un trabalenguas. El popurrí es muy aburrido y es salvado por la calidad del grupo, que además empezó a tener problemas en la afinación en los altos. Todos los altos.

Evolución: negativa. El grupo ha cantado peor que en preliminares. De hecho todos los altos estaban desafinados entre sí.

Murga 'Rogelio el bohemio'

Es una murga que tiene muchísima intención de hacer cosas buenas, pero aun no ha llegado . La música del pasodoble es lo que más me gusta. Está pensada para explotar el tipo. Aun así, muy flojitos. El segundo estribillo, el mejor del mundo mundial. A un servidor. El popurrí está lleno de intentos de pegotes que..., aunque dejen ver un carnaval más avanzado con gente así, es al revés. Una murga que vayan de esto y esto. En fin, se acabó por aquí.

Evolución: positiva. El grupo sigue mostrando credenciales de hacer humor con calidad. Hoy la afinación ha estado mejor también que en preliminares.

Vídeo: La segunda semifinal