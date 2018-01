A subirse a las nubes

En esta tercera semifinal queda demostrado, una vez más, que la diferencia que hay entre el nivel de murgas y de comparsas es tremenda. Pese a solo cantar una comparsa de las que se postulan como clara finalista, la calidad de la misma marca la diferencia con el resto de agrupaciones. Perdón, no. La modalidad con más calidad es el cuarteto. ¡Qué barbaridad el cuarteto infantil!

Cuarteto infantil 'Parchís 2.0'

Una barbaridad. Fichas del parchís, dado incluido, dando una lección de buen humor y de saber estar en las tablas que los adultos debieran estudiar. La parodia es sencillamente espectacular. Van presentándose uno a uno con una cantidad de pegotes al tipo increíble. La pena es que no concursan... La otra pena es que solo tengan diez minutos para disfrutarlos. Lama, sigue así por favor.

Comparsa 'Los independientes'

Hoy sí. Se abre el telón y el positivismo te invade el cuerpo con la presentación. Huele a azúcar en el teatro. Primer pasodoble a los abuelos. El enfoque es precioso, pero el desarrollo no. La escritura tiene partes que flaquea mucho, en relación a una comparsa de esta altura. El segundo pasodoble, sin embargo, buenísimo. Diferencian las dos Españas diferenciadas a raíz del franquismo a través de la hija del caudillo. Original, enfoque, bien escrito, y todo lo que se pueda decir bueno de un pasodoble. Ay los cuplés. Quiero el libreto, por favor. El primer cuplé le cantan a Donald Trump. En el segundo a un servidor. Qué calladitos, oye, y mira que mi hermano es el punteo, pues nada. Se meten conmigo porque dicen que les metí caña en mi crónica. Más caña le metisteis vosotros a mis oídos en preliminares, jejeje. Es broma. En el popurrí demuestran que el grupo es de calidad, arreglan los fallos de preliminares y disfrutan la actuación. Actuación redonda y a la altura de una comparsa de podium.

Evolución: positiva. El grupo, pese a algunos desajustes en los pasodobles, ha sabido reaccionar antes los fallos previos. Es lo que hay que hacer, bravo. Por cierto, afinad el timbal por Dios Momo.

Murga 'Con el culo al aire'

De San Andrés nos vienen con un pedazo de tipo, tanto de idea como puesta en escena. La presentación conecta mucho más con el público. Lo que es que el grupo lo venda mejor... importancia. En el segundo pasodoble hablan de la cantera. No voy a decir ni si es bueno o malo, es necesario. Todo lo que se cante a los niños del carnaval es necesario. Los cuplés muchísimo mejor que en preliminares, buena tanda. El mejor fue el segundo. El popurrí está lleno de pegotes y de detalles típicos del humor de esta murga. Mucho mejor en interpretación.

No, no me he saltado el primer pasodoble. Merece mención aparte. El primer pasodoble fue una contundente crítica a mi personal visión reflejada en este diario. Aceptada. En eso consiste, ¿no? Acepar la crítica ante la exposición pública -agrupaciones y prensa; recíproco-. Ahora bien: dejando a un lado el afán constructivo de todo lo que aquí se refleja, apena constatar lo instalada que está la nula aceptación de la crítica externa y el nulo sentido de autocrítica. La crítica lleva a la exigencia; la exigencia al progreso; y el progreso a la excelencia. La que, visto lo visto, nunca alcanzará este concurso acomodado y autocomplaciente, apegado a la vanidad. En fin, brindemos por la libertad de expresión.

Evolución: Positivo. Las crónicas suelo escribirlas de noche, cuando llego del teatro. Podría invadirme el cúmulo de sensaciones que tuve al escucharos el pasodoble y que todavía siento, pero no puedo, ni quiero. No sería justo. Habéis tenido una muchísimo mejor actuación que en preliminares, con mejores letras en los cuplés, sobre todo el segundo, y un buen segundo pasodoble. Debo ser honesto, como siempre he sido en mis crónicas, incluida la vuestra de preliminares. Enhorabuena.

Comparsa '...Una comparsa de diario'

Desde Aguilar de la Frontera nos viene una desafinada comparsa disfrazada de muñecos hechos a bases de periódicos. La idea es preciosa y muy bien llevada a cabo de letra. La música tiene partes muy bonitas en todo el repertorio. Pero la comparsa suena desafinada, sobre todo por los altos. Algo desafinado no puede ser valorado positivamente. Lo siento.

Evolución: negativa. No recuerdo que en preliminares la comparsa sonara tan desafinada. Y si lo hizo, no os habría pasado a semifinales.

Murga 'Mi madre es una santa pero yo...'

La murga de los leones en escena, parece que estás viendo a la familia entera actuar. Tras una presentación animada con muchos pegotes llevando el tipo hasta el final cantaron dos buenos pasodobles, sobre todo el segundo a su abuela. La tanda de cuplés estuvo completa, el primero más flojo, el segundo rematando con un tema que para ellos es de justicia cantarlo. El popurrí es donde revientan el tipo al máximo, muy trabajada la murga.

Evaluación: positiva. En ambos pases la murga ha cantado cuplés de actualidad, lo que se agradece. Buen nivel.

Comparsa 'La esclavitud'

Comparsa de Prada Durán, histórico autor de carnaval. Tras una buena presentación donde explican el tipo a la perfección cantan un pasodoble drama y otro homenaje a Chiquito. Mejor el segundo. La música es 'made in' Prada. Del resto destaca el estribillo, muy bonito.

Evolución: negativa. Pese a tener buen repertorio la agrupación ha sonado a menos nivel que en preliminares, llegando incluso a vivir momentos de destinación en la actuación.

Murga 'Los capitanes Jack Sparrow y la maldición de la Ortiga negra'

Murga muy cortita que, pese a tener un buen grupo vocal, no llegan a conectar en ningún momento con el público. En los pasodobles vuelven a cantarle a Málaga por segunda vez en este concurso. Los cuplés muy flojos, sobre todo el remate del segundo, con lo bien construido que iba. El popurrí flojísimo. Quizá con el pase de preliminares hubiera bastado.

Evolución: negativa. Parece que el pase de semifinal le ha venido largo.

Comparsa 'Tú sí, tú no'

Valkirias que están dispuestas a llevarse las almas del campo de batalla. Los altos no chillan. Bien. Así de agradable suena la comparsa. Bravo. Destacamos que los dos pasodobles son de temática local al 100%, lo que ninguna comparsa ha hecho aún. El popurrí sin duda es lo mejor del repertorio. Muy completo

Evolución: positiva. El grupo ha ensayado para subsanar los errores cometidos en preliminares. Se nota muchísimo. El grupo ha sonado bastante mejor, mucho más agradecido. Enhorabuena

Murga 'Los francostein'

A la una de la mañana de un martes empieza su actuación la última agrupación. Ilógico. Unos científicos que quieren resucitar a Franco nos canta una presentación que no conecta con el público, a medio aforo o menos, muy frío. Los dos pasodobles tienen problemas en la afinación, mejor el segundo de letra. La tanda de cuplés muy flojita, una pena. El popurrí no conecta. El ambiente del teatro les ha afectado.

Evolución: negativa. Frente a una actuación redonda de preliminares nos encontramos con una muy floja actuación de semifinales. Entiendo que el teatro haya influenciado, normal, había la mitad del aforo. Eso mina la moral. Pero la agrupación tiene que sacar bien el repertorio. Difícil.



Vamos acabando ya. Qué carnaval más... intenso. Felices sean con Momo.