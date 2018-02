El carnaval a través de la figura de la prensa

El cátedratico ofreció un discurso donde destacó la importancia de las nuevas generaciones para revalitazar la fiesta pero sin olvidar a esas figuras de carnavales pasados que tanto esfuerzo y trabajo han hecho por ella - El pregonero contó con la participación de la murga infantil e invitó a los malagueños a salir a la calle, ponerse un disfraz y vivir el carnaval

Era una noche especial. El carnaval de Málaga era por primera vez pregonado por un periodista. Esos que están detrás de las páginas de un periódico, los micrófonos y las cámaras, y que cuentan a los malagueños cómo y cuándo se vive esta fiesta en la ciudad. Suena la música de Chevaliers de Sangreal y Francisco Javier Cristófol aparece en el escenario avisando que viene a hablar de carnaval como un malagueño más. «Soy un don nadie disfrazado de periodista», dijo. Y tras citar a uno de sus autores fetiches, el escritor Mariano José de Larra, comenzó un discurso con un ambiente único y le contó a Málaga algunas claves del carnaval.

Ante una plaza de la Constitución totalmente llena, donde no cabía ni un alfiler, el periodista compartió escenario en la segunda parte de su pregón con el cuartetero Edu Lama. « Uno de los culpables de que yo este aquí esta noche», sentencio Cristófol. El plumilla carnavalero tampoco quiso olvidar a Enrique Gutiérrez y la importancia de todo lo que éste le enseñó dentro de su vida como aficionado. Y así Cristófol no se olvido de los nuevos logros de la Fundación como la construcción de una nueva sede, de los autores de carnaval, del papel de la mujer dentro de la fiesta y por supuesto de sus compañeros de profesión.

La comparsa infantil Mientras Duermes de Paqui Prieto le acompañó en el escenario para cantarle a Málaga como se hace carnaval. Un pregón muy emotivo que puso en relieve todo lo que ofrece el carnaval a la capital, sobre todo como motor turístico. Una discurso que ya es historia de la fiesta del disfraz malagueña.

@pepalopezmlg