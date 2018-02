La batalla del carnaval en la calle

El entierro del Boquerón, que este año será un homenaje a Chiquito de la Calzada, despide hoy la fiesta

Málaga esta en carnaval desde el pasado sábado que el periodista Francisco J. Cristófol dio su pregón y la fiesta estalló en la calle. El fin de semana pasado fue intenso pero el tiempo no dejo disfrutar por todo lo alto de las coplas y el disfraz en el centro histórico, así el carnaval encaraba sus últimos tres días con muchas ganas de diversión y de coplas callejeras. Desde el viernes la plaza de la Constitución se convirtió en el centro neurálgico de Don Carnal, murgas y comparsas actuaron en su escenario y se celebro la popular gala Drag Queen. Un evento que cada año gana más adeptos y que a pesar del frío cientos de malagueños disfrutaron de las fantasías de los participantes. Las propuestas de los Drag dieron paso a las agrupaciones que se repartieron por el centro en los diferentes escenarios instalados.

El sábado olía a carnaval en el casco histórico desde por la mañana. La plaza de la Constitución se lleno de familias con niños que no quisieron perderse la entrega de premios del concurso de dibujo infantil del Carnaval 2018 y las actuaciones de las agrupaciones infantiles de canto. Las mismas participaron junto a las fantasías y grupos de animación en un nuevo pasacalle ya por la tarde. «La semana pasada no pudimos bajar porque estaba lloviendo pero este fin de semana hemos querido aprovechar para traer a los niños disfrazados, el sábado es un gran día hay muchas actividades y actuaciones. Los peques se lo pasan en grande», dijo Natalia Ruiz que disfruto del carnaval ayer junto a su familia.

Por la tarde se celebraba una de las actividades más populares de los últimos años: La Batalla de las Flores. Desde la plaza de la Constitución y hasta la calle Larios las agrupaciones de canto, fantasías y grupos de animación lanzaron papelillos y pétalos de flores al público que se congrego en exterior del recinto. Y un año más fue todo un éxito, el recorrido estuvo totalmente abarrotado por miles de malagueños y visitantes. La Batalla de las Flores se perdió durante unos años, pero la Fundación la volvió recuperar y anoche se realizó una edición más en homenaje a esta tradición de antaño. Y tras la explosión de flores, los grupos de canto volvieron a ser los protagonistas. La plaza de la Constitución acogió La Final en la Plaza. La intensa noche que se vivió el pasado viernes en el Teatro Cervantes se volvió a repetir para todos los malagueños. Así, las murgas, comparsas y cuartetos cantaron sus repertorios ante los cientos de personas que llenaron la plaza. Los hombres del Rey, la Travesía, Que cruz me ha caio contigo... Todos pasaron por la plaza de la Constitutión. Pero no quedó aquí la cosa, mientras los finalistas cantaban en la plaza muchas más agrupaciones actuaron repartidas en rincones del centro histórico. Ellos llenaron la noche de diversión en el carrusel de coplas. Un hervidero de gente que hacía corrillos para escuchar a los grupos que no pasaron a la final o a las cada vez más populares callejeras. Un éxito fueron la ilegal de José María Valenzuela y la murga de Felix Godoy.

No sólo en la calle se vivió la fiesta. Una veintena de bares y discotecas se sumaron a la iniciativa #Yomedisfrazo y organizaron sus fiestas de disfraces. Además todo el que acudió al centro disfrazado y en bus pudo hacer su viaje gratis. Hoy se espera un jornada también intensa, los carnavaleros tras el tradicional Entierro del Boquerón, que este año será un homenaje a Chiquito de la Calzada, colgarán su disfraz hasta el año que viene.