Benalmádena y Torremolinos piden más agentes de la Policía Nacional en la Costa

Los alcaldes de los municipios costasoleños de Benalmádena y Torremolinos, respectivamente, los socialistas José Ortiz y Víctor Navas, solicitaron ayer una mayor dotación de recursos y medios de la Policía Nacional en la Costa del Sol. Ambos regidores mantuvieron un encuentro con representantes del Sindicato Unificado de la Policía (SUP), y reivindicaron la necesidad de que se incremente en al menos un 30 por ciento la dotación de efectivos.

Navas expresó que el objetivo de esta reunión era «escuchar las principales reivindicaciones del sindicato policial, compartidas desde los equipos de gobierno de Benalmádena y Torremolinos». Tanto los dos munícipes como el secretario general del SUP en Málaga, Manuel Expósito, y la vocal del SUP en el Consejo de la Policía Nacional, Mariló Valencia, remarcaron que la seguridad actualmente está garantizada «por la profesionalidad y rigor de los profesionales» de la actual plantilla. Pero no ocultaron su malestar porque el trabajo no se ejecuta «con la calidad que la ciudadanía merece».

El edil benalmadense de Seguridad, Javier Martín, agregó: «El incremento considerable del número de pernoctaciones, unido a que estamos en alerta 4 por riesgo de atentado, son motivos suficientes para defender ese incremento mínimo del treinta por ciento en la dotación de efectivos».

Los ayuntamientos aprovecharon también para recordar que existe una «tardanza intolerable» en trámites básicos como la renovación del DNI o la interposición de una denuncia.

El alcalde de Benalmádena y el reseñado concejal delegado de Seguridad defendieron por otra parte la urgencia de que el Gobierno cumpla con su «compromiso con los benalmadenses, e inicie la creación de una comisaría propia para el municipio, como infraestructura que le corresponde por derecho, tanto por las dimensiones como por el número de habitantes del municipio», remarcaron.

Además, Marín denunció que la gestión del Gobierno central en materia de seguridad en los últimos años «ha supuesto un recorte de los servicios públicos a favor del sector privado». Destacó que respecto a este aspecto el gobierno de la localidad se opone «firmemente, debido al apoyo de la dimensión pública que debe tener esta competencia», alegó.

Una nueva comisaría. Por su parte, el alcalde de Torremolinos, José Ortiz, destacó asimismo la necesidad de habilitar una nueva comisaría «porque la actual ya resulta insuficiente para atender a la población».

Precisamente, destacan tanto el término de Torremolinos como el de Benalmádena por ser dos de los que mayor subida de habitantes han registrado este año. El primero se sitúa ya en cerca de 68.000 personas, mientras que Benalmádena ha alcanzado ya la cifra de 67.245 personas.