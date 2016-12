La administración del Pasaje San Miguel de Torremolinos ha sido una de las administraciones que ha repartido el segundo premio con el 04536, vendiendo una serie completa de este número, premiada con 1,25 millones de euros.

El propietario de este despacho detalla que la serie puede haber salido fuera de Málaga en su mayoría, ya que gran parte de la lotería la venden en verano a turistas. "Me hubiera gustado venderlo a alguien que conocía, pero mi trabajo es así. Conocido o no lo he repartido", expresó Miguel. Por el momento nadie ha pasado por la administración para celebrarlo pero él no pierde la esperanza.

En Playamar, en Los Jazmines, también repartían suerte. "¡Hemos dado un segundo!", gritaba emocionada Elena Porras. En la administración número 72 de Torremolinos no cabían en sí de tanta alegría. La noticia de que habían repartido el segundo premio de la Lotería de Navidad fue recibida con gran júbilo. El 04536 ya forma parte de la historia de esta administración que regenta Porras. "Estamos muy contentos, ha sido todo muy rápido, no paro de recibir llamadas y ni siquiera he tenido tiempo de mirar los albaranes para saber cuánto hemos vendido de este número", explicó en medio de un ambiente de gran alegría.

"Estamos muy felices, hemos trabajado este año muchísimo, hemos vendido más que nunca. Es un premio muy esperado y merecido para esta administración", destacó la propietaria de este despacho de Torremolinos, situada en la plaza del Lido.

Pronto han comenzado a llegar curiosos para celebrar con cava la suerte de esta administración de loterias, que ha compartido en Torremolinos. En los Jazmines han vendido una serie completa del 04536: 125.000 euros al décimo, es decir, un total de 1,25 millones de euros, repartidos entre muchos vecinos de la zona y, con seguridad también, entre muchos turistas. "Aunque los turistas están en verano y no sabemos a quién ni cuándo los hemos vendido".

Es la primera vez que reparte algo en Navidad pero hace solo tres meses repartió 2 millones de euros en un sorteo extraordinario.