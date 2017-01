El PP exige a la Junta una solución inmediata para los empleados del CIOMijas

El PP volvió a salir ayer en defensa de los trabajadores del CIOMijas. La parlamentaria andaluza Esperanza Oña exigió a la Junta de Andalucía que «dé una solución inmediata a la situación de los empleados del CIOMijas». En este sentido, recordó que estos trabajadores acumulan casi 30 nóminas sin cobrar». Oña, acompañada por el concejal popular en el Ayuntamiento, Ángel Nozal, se reunió ayer con los trabajadores y aseguró que se les está dando un «trato despreciativo e inhumano».

Para Oña, la solución pasa por la inclusión de estos trabajadores en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). «Son los únicos de toda Andalucía que aún no han sido incorporados al SAE, tal y como ha ocurrido en otros consorcios», lamentó. Así, la parlamentaria andaluza anunció que «el PP presentará una nueva iniciativa parlamentaria para saber cuándo se va a proceder a incorporar a estos trabajadores al SAE», señaló. «Lo único que tenemos es la palabra del consejero, la cual no quiero menospreciar, pero lo cierto es que a día de hoy no se aprecia ninguna medida que dé visos de una solución al daño que se está causando a estas familias, además de la repercusión negativa que supone para la formación en la provincia que estas instalaciones continúen sin uso», lamentó. «Tenemos un edificio vacío, helado, sin ninguna actividad hotelera, hostelera ni formativa, por lo que no es más que un fantasma que nos cuesta mucho dinero a todos», añadió, reprochando a la Administración andaluza que «se había comprometido a impulsar una solución rápida y definitiva, incorporando a estos trabajadores al SAE, como han hecho con el resto de escuelas de hostelería, para que al menos puedan empezar a cobrar las nóminas mes a mes», expuso. Por su parte, el portavoz del PP en Mijas, Ángel Nozal, avanzó que «desde el PP llevaremos una propuesta al pleno del Ayuntamiento de Mijas para que, si el problema para proceder a la liquidación del consorcio es que las edificaciones del CIO han sido construidas por la Junta en una parcela de titularidad municipal, se proceda a ceder este suelo de manera condicionada».