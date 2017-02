Fuengirola presenta un plan para que mayores con menos recursos compartan piso

El Ayuntamiento del municipio malagueño de Fuengirola ha presentado este jueves el proyecto 'Mayores que comparten', que busca poner a disposición de este sector de la población viviendas de titularidad municipal para que sean compartidas.

Así lo ha informado la alcaldesa, Ana Mula y el concejal de Tercera Edad y Servicios Sociales, Francisco José Martín, quienes han explicado la propuesta municipal que "será una realidad en un breve periodo de plazo".

"Todo surgió hace unos meses, cuando una señora jubilada con una pensión no contributiva se puso en contacto nosotros para informar de que estaba atravesando una situación económica muy complicada: no podía hacer frente a su alquiler, al pago de suministros y abonar sus gastos personales porque tenía una pensión de sólo unos 300 euros", ha relatado Mula, que ha añadido que "se le prestó asistencia a través de Servicios Sociales, pero fue entonces cuando decidimos poner en marcha una nueva línea de ayudas para este tipo de perfiles; personas mayores que viven de alquiler y tienen pocos ingresos".

Por tanto, los mayores compartirán las viviendas con personas que se encuentran en sus mismas circunstancias, por lo que además de mejorar su situación económica, ganarán en calidad de vida, ya que siempre estarán acompañados unos de otros.

Entre los requisitos que se están barajando para acceder a este programa son: estar empadronados en Fuengirola, al menos durante cinco años previos al momento de la solicitud; tener una pensión no contributiva o ingresos aún menores; no tener graves impedimentos físicos o ser una persona dependiente, ya que para esas situaciones existen otros programas específicos; y demostrar que no tienen vivienda en propiedad y que se encuentran viviendo de alquiler en el momento de la solicitud de adhesión al programa.

"Éstos son sólo los primeros pasos, ya que hemos compuesto un equipo para establecer el programa y ponerlo en marcha cuanto antes. Así, podríamos ser uno de los primeros municipios en impulsar una propuesta como éste. Estamos muy ilusionados y trabajando para establecer la normativa que regirá el procedimiento", ha explicado Mula.