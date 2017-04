Torremolinos no podrá rescatar las ayudas irregulares al IAE

El actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Torremolinos dio a conocer ayer un informe del secretario municipal, que en su día fue solicitado por IU mediante una moción aprobada en pleno, donde se destaca que las subvenciones otorgadas al Impuesto de Actividades Económicas (IAE) en el municipio desde el año 2007 fueron concedidas de manera irregular.

«Por una infracción del ordenamiento jurídico se otorgaron, de manera que fueron lesivas para los intereses del Ayuntamiento, con un perjuicio económico de 702.408 euros para las arcas municipales», expresó la edil delegada de Hacienda, la socialista Maribel Tocón. «Estas ayudas se concedieron hace diez años con mayoría absoluta del Partido Popular, de forma unilateral y en solitario, con el voto en contra del resto de formaciones con representación en el pleno», agregó.

Puesto que la devolución de las subvenciones entre 2007 y 2013 «ha caducado, no procede dicha devolución por parte de las empresas beneficiarias», especificó el propio gobierno local. El documento del secretario municipal concluye que mientras el Consistorio concedía esta serie de ayudas «a grandes empresas», el equipo de gobierno del PP despidió a 59 trabajadores en 2011 y se justificó «en los graves problemas económicos que atravesaba».

Tocón matizó que las mociones del PP de aquella época no fueron objeto de publicación «en ningún boletín oficial, ni su contenido fue recogido en la correspondiente ordenanza fiscal del IAE en ningún ejercicio presupuestario». La ausencia de escrito público con las mismas habría condenado a las ayudas reseñadas a no haber entrado nunca en vigor. «Sin embargo, el secretario detalla en el informe que se estuvieron aplicando» durante una plazo cercano a diez años.

«Nos encontramos ante un claro supuesto de beneficio fiscal revestido de la apariencia de una subvención, donde tener la sede social en el municipio no está contemplado en ninguna norma de rango legal como beneficio fiscal, por lo que vulnera el principio de reserva de ley en materia tributaria», añade el documento del secretario de manera literal. De esta forma, las cantidades otorgadas a las empresas «no eran ni tan siquiera consignadas en el estado de gastos».

La edil de Hacienda reconoce la imposibilidad de que el Partido Popular «quiera unos presupuestos legales, porque unos ilegales sí le permitían desviar 700.000 euros para fines electoralistas tal y como apunta el informe».

Por otra parte, el informe del secretario general añade que las ayudas concedidas al pago del IAE desde el año 2014 hasta la actualidad se consideran que han sido recibidas de buena fe y, por tanto, no revisables, por lo que el equipo de gobierno socialista que está al frente del gobierno en el Consistorio de Torremolinos ha decidido no solicitar su reembolso. Tras el demoledor informe del secretario general, el equipo de gobierno no se plantea recuperar estas ayudas en un futuro.