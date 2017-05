Acusado de asestarle 16 puñaladas a un hombre en Torremolinos

La Fiscalía Provincial de Málaga pide en sus conclusiones provisionales un total de 22 años de cárcel por un presunto delito de asesinato y otro de tenencia ilícita de armas para un hombre que le asestó 16 puñaladas a otro en su casa de Torremolinos en febrero de 2016.

Así, según el escrito acusatorio, el procesado, de 63 años, se dirigió a las 7.40 horas del 23 de febrero de 2016 a un inmueble de la calle Boscán de Torremolinos, donde vivía otro hombre de 74 años, «y esperó a que saliera a la vía merodeando por las inmediaciones».

Este hombre bajó finalmente a la calle a las 8.20 horas de la mañana y, junto al portal, se originó una disputa entre ambos, en el transcurso de la cual el procesado, «empuñando un machete que ocultaba entre sus ropas y con el evidente propósito de ocasionarle la muerte, golpeó al perjudicado de forma repetida y sorpresiva, llegando a ocasionarle dieciséis heridas inciso-punzantes localizadas en la cabeza, el cuello, el tórax, el abdomen y la espalda», consta en la calificación redactada por el ministerio público.

Como consecuencia de los hechos, «se produjo el fallecimiento del apuñalado, teniendo el deceso un origen violento; la causa inmediata, según dictaminaron los forenses que efectuaron la autopsia, fue un shock hipovolémico y la causa fundamental varias heridas por arma blanca».

El cuchillo usado en la agresión era un machete tipo táctico, precisa el fiscal en sus conclusiones provisionales, remitidas al Juzgado de Instrucción número 5 de Torremolinos. Asimismo, su hoja era mixta y tenía 25 centímetros, de forma que en el lomo presentaba un doble sistema de sierra y terminaba en punta a filada.

La hija del fenecido, explica el ministerio público, no ha renunciado de forma expresa a la indemnización que pudiera corresponderle si se diera una sentencia condenatoria en este proceso ante el Tribunal del Jurado, aunque de momento no se ha celebrado la vista y no hay fecha para la misma.

Los hechos fueron calificados por el ministerio fiscal como un delito de asesinato y otro de tenencia ilícita de armas, de forma que por el primero se le piden 20 años de cárcel e inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena; por el segundo, se le solicitan dos años de cárcel. También se reclama que haga frente al pago de las costas del proceso.

El fiscal reclama además que indemnice a la hija en 150.000 euros, cantidad a la que hay que sumar los intereses legales.

El juicio comenzará con el interrogatorio del acusado, así como la comparecencia de varios testigos de los hechos, según consta en el escrito.