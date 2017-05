Un detenido en Mijas intenta sobornar a los agentes que lo detuvieron con 345.000 euros

Un británico ha sido detenido en Mijas después de ser sorprendido con más de 345.000 euros en efectivo que no supo justificar su procedencia y con los que intentó sobornar a los agentes de la Guardia Civil para que no lo detuvieran por blanqueo de capitales. Finalmente, los agentes también lo acusaron por un presunto delito de cohecho. Según ha informado hoy la Comandancia de la Guardia Civil, los hechos tuvieron lugar durante un control que los agentes realizaban en la urbanización Rivera del Sol de Mijas. En un momento dado, dieron el alto a un vehículo en el que viajaban un ciudadano español y dos británicos que provocaron las sospechas de los agentes. No se equivocaron. Tras identificar a los ocupantes, los guardias localizaron en el maletero una bolsa que contenía 345.100 euros en su interior.

Según el testimonio del detenido, S.M.L, un británico con domicilio en Gibraltar, el dinero era para adquirir una vivienda en la localidad, pero no justificó "de ningún modo la legal procedencia de esa gran suma de dinero", han explicado desde el instituto armado. Al ver que iba a ser detenido por estos hechos, intentó en "reiteradas ocasiones" sobornar a los guardias civiles, por lo que procedieron a su detención imputándole un presunto delito de blanqueo de capitales y otro por un intento de cohecho.Tanto el arrestado como el dinero fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.