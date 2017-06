Los vecinos se oponen a la cesión del Museo de Torremolinos

Varios colectivos ciudadanos de Torremolinos tienen previsto concentrarse mañana en la plaza Picasso, a partir de las doce del mediodía, para mostrar su oposición a la cesión de parte del Museo de la ciudad como edificio para albergar unos nuevos juzgados. La Asociación Pimentel es la que ha tramitado la autorización para celebrar dicha movilización, justo enfrente del citado recinto cultural.

Los convocantes sostienen que la Junta dispone desde 2005 de alrededor de 11.000 metros cuadrados, en otro espacio de la ciudad, que fueron cedidos en su día para la construcción de una Ciudad de la Justicia. El PP, por su parte, anunció ayer que tiene previsto presentar una moción para que no se negocie la cesión del edificio.

La portavoz del Partido Popular en el municipio, Margarita Del Cid, indicó que en el texto se pedirá que el Ayuntamiento «no negocie con la Consejería de Justicia e Interior de la Junta la cesión del edificio conocido como Museo de Torremolinos».

«El actual edificio destinado a albergar el Museo de Bellas Artes, Histórico y de Artes y Costumbres Populares de Torremolinos se encuentra desde hace dos años abandonado y sin finalizar su construcción, deteriorándose por la no conservación del mismo». Al mismo tiempo, Del Cid recordó que el 2 de octubre de 2015 la Junta denegó la viabilidad del proyecto del museo, «siendo una resolución no definitiva». Y añadió que el PSOE dispuso de un plazo de un mes para interponer «un recurso de alzada, cosa que no hizo».

El equipo de gobierno torremolinense replicó que, en efecto, «avanzan a buen ritmo los trabajos para que el edificio situado en plaza Picasso albergue la sede judicial de la localidad». Pero a través de la edil de Urbanismo, Maribel Tocón (PSOE), matizó que el proyecto de museo «solo se encontraba en la imaginación del exalcalde Pedro Fernández Montes y sus concejales, entre los que se encontraba Margarita del Cid».

«En uno más de sus antojos decidió construir un armatoste de cemento, de dudoso gusto arquitectónico, con seis millones de euros de inversión y sin proyecto», reseñó esta dirigente socialista.