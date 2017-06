Los concejales socialistas de Fuengirola se comprometen con Soraya García

Soraya García, alcaldesa de Benaoján, se puede colgar una nueva medalla a la que sacar valor si, finalmente, decidiera optar a la secretaría general del PSOE de Málaga. Los cinco concejales socialistas que integran el grupo municipal en el Ayuntamiento de Fuengirola han decidido comprometer su voto al considerar que García sería la mejor candidata para afrontar la renovación dentro del partido. Según aseguran en un comunicado emitido esta mañana, ven a la regidora de Benaoján como una figura de consenso que podría reunir apoyos entre las diferentes corrientes que convergen ahora mismo. Como prueba de ello, esgrimen, está la situación dentro del propio grupo municipal en Fuengirola, donde cada uno de los concejales optó por un candidato diferente en las últimas primarias del PSOE para elegir al secretario general a nivel nacional. El portavoz, José Manuel Serrato, apoyó a Patxi López, la viceportavoz, Leonor Basallote, a Susana Díaz. El secretario general del PSOE de Fuengirola, Javier García Léon, a Pedro Sánchez, igual que los dos ediles restantes. "Creemos, que Soraya García Mesa ostenta los valores, habilidad y capacidad para cambiar y sumar con valentía el nuevo tiempo que nuestro partido y la sociedad malagueña de hoy reclama", reza el comunicado.

"Muchos apostamos por un cambio puro y verdadero en la dirección del PSOE de Málaga desde el momento en que no había foto de Pedro Sánchez sin Miguel Ángel Heredia, ni foto de Susana Díaz sin Paco Conejo", ha profundizado García León. En este sentido, para el líder de los socialistas de Fuengirola. "De las opciones que puedan darse, Soraya García representa como nadie el cambio, el municipalismo y es, además, la que más puede sumar", ha explicado.

No son los primeros respaldos cosechados. El alcalde de Cártama, Jorge Gallardo, ya se posturó en favor de García. Al igual, que otros alcaldes socialistas como Francisca Jiménez de Carratraca o David Sánchez de Jubrique. La propia García no ha desvelado si presentará una candidatura a las primarias que celebrará el PSOE de Málaga en septiembre. Hasta el momento, se ha limitado a remitir al calendario orgánico, aunque no ha descartado la posibilidad de anunciar que planteará batalla, una vez concluido el congreso regional que celebrará el partido el 30 de julio, y que servirá para revalidar el liderazgo de la actual presidente del PSOE-A, Susana Díaz. En todo caso, fuentes del partido aseguran que García lleva mucho tiempo moviéndose y sondeando el terreno con la intención de dar el salto.

El único que ha dejado claro que dará el paso ha sido Ignacio López, a su vez, único socialista malagueño que ha entrado en la ejecutiva federal de Pedro Sánchez. En este sentido, el propio López asegura contar con el apoyo de la práctica totalidad de los militantes malagueños que optaron el pasado 21 de mayo por Sánchez.