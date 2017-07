Convocan una concentración para paralizar un desahucio en Torremolinos

La Plataforma Stop Desahucios Málaga ha convocado una concentración a las 9.00 horas de hoy para paralizar el desahucio de una familia con cuatro menores a su cargo en Torremolinos.

El colectivo denuncia que la entidad Cajasur tiene previsto desahuciar a Fátima Tamara, una mujer española que vive con su madre y con cuatro menores de 14, 8, 5 y 3 años de edad en la calle Molino del Pato, 13 de Torremolinos.

Según Paqui Pascual, activista de Pah Málaga, la joven, de nacionalidad española, no pudo hacer frente a los pagos de la hipoteca en 2011, lo que llevó a Cajasur a iniciar el expediente de desahucio.

«Actualmente la mujer vive de okupa en su casa y cobra una ayuda de 400 euros, pero estamos tratando de negociar con Cajasur la salida de un alquiler negociado, como se ha hecho en otras ocasiones, para que esta mujer no se vea en la calle con cuatro menores», explicó ayer a este diario Paqui Pascual.

«Al parecer la entidad financiera ha aceptado la solución de un alquiler social pero los servicios jurídicos de Cajasur tienen que comunicárselo al juzgado y no sabemos si se ha dado ese paso o no. Por eso, mantenemos la convocatoria ciudadana ya que no sería la primera vez que dicen una cosa y hacen otra», añadió Paqui Pascual.