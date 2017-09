Una madre y sus dos hijos menores, al borde del desahucio en Torremolinos

La situación de Yolanda Almida, vecina de la localidad de Torremolinos, es límite. Hoy por la mañana está previsto que sea desahuciada de su vivienda en la calle Molino del Pato, junto a sus dos hijos de 9 y 16 años. Para intentar paralizar el lanzamiento, la formación política Costa del Sol Sí Puede (CSSP) y el colectivo Stop Desahucios han convocado hoy una concentración a las puertas del domicilio de esta mujer de 44 años.

Yolanda se encuentra divorciada de su marido y, además, presenta un trastorno de estrés postraumático desde hace 15 años que le impide desarrollar cualquier actividad profesional. Por ello, únicamente ingresa 700 euros correspondientes a su pensión con los que tiene que asumir el pago de los préstamos pendientes al Banco Popular –quién ya es el propietario del inmueble–, los suministros básicos para llevar una vida normal y los gastos referidos a la alimentación, aseo y la escolarización de sus dos hijos.

Actualmente, esta vecina de Torremolinos no puede asumir dichos pagos con solvencia, a lo que se suma que su exmarido también se encuentra enfermo y no puede transferirle la pensión compensatoria. Por ello, reclama al Banco Popular que le conceda un alquiler social que pueda permitirle seguir en la vivienda, un trámite que se inició hace ya un año, pero que aún no se ha concretado.

«Seguí todos los pasos que me indicó el banco y presenté todos los papeles que me pidieron para conseguir el alquiler social y seguir viviendo en mi casa con mis hijos, pero en el último momento me han dicho que no aceptan el alquiler y que tengo dejar la casa en menos de una semana. ¿A dónde voy yo ahora con mis hijos?», explicó ayer Yolanda a este diario.

Por su parte, el grupo municipal Costa del Sol Sí Puede en Torremolinos manifestó a través de una nota de prensa que necesitan la ayuda de los vecinos del barrio del Calvario para paralizar el desahucio. «Las opciones legales y el tiempo se agotan. Estaremos junto a Yolanda a la espera de conseguir una solución que venga en el último momento», apuntó el portavoz de la formación, José Piña.

CSSP denuncia que el banco se ha negado a concederles un alquiler social a pesar de la complicada situación que vive la familia. Piña señala que «en Torremolinos la ocupación de casas por gente que no tiene donde vivir y los desahucios son problemas graves e invisibilizados».

Yolanda no tiene otra casa a la que ir en caso de que el lanzamiento se haga efectivo, por lo que espera que en los últimos minutos Banco Popular le dé una solución que le ayude a seguir contando con un techo bajo el que vivir.