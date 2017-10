Buscan a un joven cordobés desaparecido en Fuengirola el 16 de octubre

El joven cordobés Ignacio González Valverde lleva dos días desaparecido en el entorno de Fuengirola, donde fue visto por última vez, y la familia busca cualquier ayuda que permita encontrarlo. El joven, de 29 años, mide 1,75 metros, tiene pelo moreno y complexión delgada. El joven es originario de Córdoba, aunque parece que vive en Fuengirola. El lunes por la mañana salió de su casa para ir a trabajar, aunque no llegó a su puesto de trabajo y, desde entonces, no se tienen datos sobre él.



Para dar a conocer cualquier información sobre su paradero o pistas que pueda ayudar a encontrarlo hay que llamar al 642 650 775 o al 649 952 957. La Policía Nacional ha activado también la búsqueda.



Ignacio González fue novillero cuendo era más joven, recibiendo una cornada a los 18 años de edad en Morón de la Frontera que se quedó a escasos centímetros del corazón. Se salvó de milagro, ya que el pitón giró en el último momento y no afectó al corazón.