La entidad Best Hotels traslada su sede social de Salou a Benalmádena

Hotel Best Siroco, en Benalmádena.

Sigue aumentando el número de empresas que están abandonado Cataluña debido, principalmente, a la compleja situación política que vive está comunidad autónoma en la actualidad. Muchas de ellas, además, están vinculadas a los servicios vacacionales y de descanso.

En este sentido, Best Hotels, compañía gestora de un total de 32 hoteles repartidos entre España y Andorra, ha trasladado recientemente su sede social de la localidad catalana de Salou, donde cuenta en la actualidad con tres establecimientos, al municipio Benalmádena, según figura en los registros publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme).

De esta manera, la entidad Best Hotels, que traslada en concreto su sede a la avenida Antonio Machado, número 66, de la localidad situada en la Costa del Sol malagueña, se suma a otros grupos hoteleros que también han cambiado en las últimas fechas su sede a municipios ubicados fuera de Cataluña, como Hotusa, Derby Hotels y Axel Hotels.

Así, la compañía dirigida por David Batalla cuenta con tres establecimientos en la zona de la Costa del Sol, el Hotel Best Tritón, el Hotel Best Benalmádena y el Hotel Best Siroco, todos ellos de cuatro estrellas.

Además de estos tres negocios, Best Hotels cuenta a su vez con un establecimiento hotelero en la Costa Tropical, otros seis en la Costa del Almería, trece en la Costa Dorada, tres en Mallorca, uno en Tenerife, cuatro en Barcelona y un último en Andorra.

De otro lado, también la empresa eDreams Odigeo trasladó recientemente los domicilios sociales de todas sus filiales españolas de Barcelona, centro neurálgico del citado grupo donde trabaja el 60 por ciento de su plantilla de profesionales, a su oficina en Madrid, ubicada concretamente en la calle López de Hoyos, 35, el pasado 10 de octubre.

Posteriormente, solo quince días después, el 25 de octubre, tres de ellas volvieron a mover su sede a la calle Conde de Peñalver, número 5, por razones organizativas, según explicó el propio grupo online de viajes. En la localidad de Madrid cuenta con un centro de desarrollo con hasta 70 ingenieros.