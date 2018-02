Referentes de la comunicación debaten en Estepona sobre el futuro del Mediterráneo

El Hotel Kempinski Bahía Estepona ha celebrado durante la jornada matinal de este sábado 17 de febrero las IV Jornadas de Comunicación de Estepona ´Un jardín en el Mediterráneo´, un evento que ha contado con la presencia de escritores y comunicadores de primer nivel a nivel nacional, así como a los directores de algunos de los principales medios de comunicación de Málaga y Andalucía, quienes han valorado a lo largo de tres mesas redondas una serie de temáticas que tienen como nexo el mar Mediterráneo.

La apertura de las jornadas ha correspondido al alcalde de la localidad, José María García Urbano, quien ha expresado la idoneidad del título de las ponencias dado que casa con el reconocimiento a Estepona como ´jardín de la Costa del Sol´, un proyecto "realizado a través del esfuerzo en los últimos seis años". De este modo, el regidor ha señalado que gracias a los reajustes efectuados por su equipo de Gobierno a partir de 2011 "se ven resultados como son el reequipamiento de la ciudad y una transformación del casco antiguo, con calles de los siglos XVII y XVIII, sobre las que ahora se transita bajo un mar de flores, olores y esculturas". Ahora, pese a tener el 40% de las viviendas que se construyen en el término municipal y con suelo para más de 20.000 casas, García Urbano ha indicado que seguir ese modelo "no tiene que ser necesariamente acertado": "Debemos valorar para qué queremos crecer y para quién; apostamos por la calidad de vida".



Cuna de civilizaciones y progreso

La primera mesa de debate, de nombre ´Un Mediterráneo común´, ha contado con la participación del escritor Juan Eslava Galán y el exministro de Trabajo y responsable de la editorial Almuzara Manuel Pimentel. Moderada por el también escritor y editor Manuel Mateo Pérez, sus ponencias han versado en torno a la influencia de la civilización nacida a orillas del Mediterráneo, fundamentalmente la europea debido a su afán por expandirse ante la alta densidad poblacional siglos atrás. "Europa conquistó el mundo para bien y la diferencia de los Derechos Humanos la marca este continente y, dentro, el Mediterráneo ha recogido todo eso, por lo que ha sido fundamental para el destino de la humanidad", ha señalado Eslava Galán, quien en cambio ve el futuro europeo "bastante oscuro" ante "la expansión de otras civilizaciones alentadas por la tecnología, caso de China". "Sería conveniente que el mundo se tiñera de valores europeos, no solo culturales sino filosóficos".

Pimentel, por su parte, ha explicado que la civilización europea "nace en la base mediterránea, en donde subyace lo latino pero que es fecundado por el norte, lo que nos hace complejos pero singulares". Además, el exministro ha roto una lanza a favor del mundo occidental que representa el Viejo Continente "puesto que parece que no nos creemos lo occidental y confiamos más en lo que procede de países orientales". "En España no se valora lo suficiente nuestro pasado, vamos matando al relato con las generaciones; parece que no nos sentimos orgullosos del pasado de España ni del de Andalucía, siendo este un endemismo cultural que no sucede en otros países", ha reseñado.



Actualidad en progreso

Más tarde ha sido el turno de debate entre el columnista de ABC, Ignacio Camacho, y la presentadora del programa Espejo Público de Antena 3 TV, Susanna Griso, quienes, moderados por el director de La Noche de Cope, Adolfo Arjona, han incidido en el aspecto más puramente informativo que concierne al Mediterráneo con el foco sobre Málaga, Andalucía y la cuestión catalana. "Madrid tiene una visión narcisista, endogámica, por lo que de allí para abajo interesan pocas cosas", ha apuntado Camacho, que cree que "la imagen de Málaga sí ha crecido en los últimos años, es la provincia más pujante de la región y la capital ha encontrado un polo al que aferrarse con la cultura; en cambio, en las zona de Marbella el gilismo hizo un daño devastador, creando una imagen de frikis y corrupción que se debió haber roto con un par de golpes visuales".

"Modelos como el de Estepona en los últimos años son necesarios, ya que tenemos margen para crecer y hacerlo mucho mejor, con inteligencia, sintiéndonos orgullosos de nuestras propias ciudades", ha expresado Griso, quien ve "en la dinámica de la televisión" la causa de un mayor enfoque de las noticias a nivel nacional para tratar otros temas que no se liguen a las épocas más oscuras de la Costa del Sol. "Marbella tiene trabajo por delante para distanciarse de esa imagen forjada con los años, de las noticias frikis y del lujo hortera".

Sobre Cataluña, también bañada por el Mediterráneo como Andalucía, Castillo ha mostrado su pesar por la situación "dado que el arco mediterráneo tiene una cierta unidad y posee una energía civil muy importante en proyectos comunes, pero en los últimos meses en España se han roto muchas cosas difíciles de reponer; este país necesita ver a Carles Puigdemont condenado por ser la cabeza de este desafío, pero me temo que es procés se va a remodelar en la idea pujolista del avance maoísta. Si no se trabaja y crece el independentismo al 55% tendremos un problemón". Griso, a su vez, ha afirmado que en Cataluña "ha habido muchas prisas como ha mostrado la adopción de la DUI; sin embargo, Oriol Junqueras es consciente de que se han sentado las bases para la independencia en 15-20 años al tener un relato potente que bebe de muchas fuentes. Lo mejor para España y Cataluña es seguir juntos".



Litoral andaluz

El último foro de debate, moderado por el director de Onda Cero Málaga, José Manuel González, se ha centrado en el papel de Andalucía con respecto a su litoral mediterráneo, especialmente en Málaga, y los numerosos proyectos y retos a los que se enfrentan en los próximos años bajo el prisma de los directores de algunos de los principales periódicos de la región. Uno de los asuntos de actualidad es la situación en el Campo de Gibraltar, "uno de los puntos calientes de entrada de la droga en Europa y en donde suceden historias relacionadas con el narcotráfico desde hace años sin que se le haya dado solución por ninguna de las partes", ha subrayado el director de EL MUNDO Andalucía, Rafael Porras, quien ha hecho énfasis en la necesidad de "sentirnos satisfechos con el turismo y no denostarlo, ya que, con cordura, es una industria mucho menos contaminante y puede ser sostenible; no son solo camareros, sino directores de hoteles y otros servicios".

El ´Brexit´ ha salido también a la palestra, "por lo que tendremos que estar alerta desde el punto de vista turístico ya que, aunque parece que no ha pasado ningún gran terremoto, esperemos que no haya un divorcio", ha declarado el director de La Opinión de Málaga, Juan de Dios Mellado, quien ve necesario para el progreso del litoral "sentar modelos productivos que no nos lleven a caer en los mismos errores de antaño".

Sobre esta cuestión, el director de Málaga Hoy, Antonio Méndez, ha aclarado que, aunque comienza a despertar la economía, "hay una burbuja puesto que todos se refugian aquí porque el Mediterráneo está aún en llamas". Del mismo modo, ha incidido en la necesidad de que exista un corredor mediterráneo completo "puesto que es alucinante que poblaciones con más de 100.000 habitantes no tengan acceso al tren, es único en España".

Francisco Reyero, director de La Razón Andalucía, ha reflexionado sobre la necesidad de distinguirse para conseguir otro modelo de ciudad e interés: "La apuesta de Málaga por los museos la caracteriza con una oferta que la diferencia de las demás y se complementa con el sol y playa. ¿Pero es cuestión de encontrar un paraíso o popularizarlo? Ese es el balance: cómo se puede sacar al entorno sin que sufra".

El director de ABC Andalucía, Fernando del Valle, ha ahondado en la importancia de que las ciudades turísticas "sean habitables". "La Costa del Sol ha sido un foco de sucesos gordos y frikis y da para mucho más. Ha habido cierta miopía para mirarla más allá de cómo un escenario de crónica negra, pero afortunadamente ha habido experiencias de tratar a Andalucía como algo más", ha apuntado indicado para cerrar unas jornadas con el objetivo de "preservar la Costa entre todos".