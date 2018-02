Agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil investigan las causas del fallecimiento de un hombre en una casa rural situada en el entorno de Sierra Bermeja, dentro del término municipal de Manilva. Según fuentes de la investigación, los presuntos agresores serían varios individuos que se adentraron anteanoche en la vivienda que el fallecido ocupaba junto a otras dos personas que también recibieron múltiples golpes en distintas zonas del cuerpo.

Los investigadores, que han decretado el secreto de las actuaciones y del sumario abierto en relación a este suceso, intentarán investigar si la muerte fue consecuencia de la propia pelea que se originó. Y también analizan pruebas para confirmar si las tres personas habitaban el inmueble por propia voluntad o si se trataba de una retención irregular.

Fuentes municipales tampoco han podido de momento arrojar más luz sobre un incidente ocurrido en el campo y que ha conmocionado el día a día de la localidad costasoleña. Tampoco trascendió este martes si los ocupantes de la casa se encuentran empadronados en el municipio manilveño.

Lo que sí ha podido conocerse es que el fallecido presentaba signos de violencia y que la autopsia podrá arrojar durante el día de hoy nuevas pistas que contribuyan a esclarecer el suceso. Asimismo, fuentes de la propia investigación han agregado que las dos personas agredidas igual que la víctima mortal huyeron del lugar, de manera que evitaron mayores consecuencias tras el asalto a la casa. En la huida alertaron de los hechos y al tener conocimiento se movilizaron diversas dotaciones de la Guardia Civil y de la Policía Local, hasta poder localizar el cuerpo sin vida del fallecido.

Las dos personas que alertaron de la paliza recibida «requirieron atención sanitaria», pero debido a que las heridas no eran de gravedad no fue necesario derivar a ambos heridos hasta ningún centro hospitalario. Aunque se investiga la posibilidad de que se trate, como relataba uno de los heridos, de un secuestro, no se descarta ninguna hipótesis respecto a la posible implicación de terceros en la muerte del hombre.