Rechazo frontal a que se excluya Sierra Bermeja del futuro parque nacional

­Alcaldes e integrantes de la plataforma creada hace una década por la declaración de Sierra Bermeja como parte del futuro parque nacional impulsado en el entorno de la Sierra de las Nieves no están dispuestos a acatar la decisión de la Junta de Andalucía de ser primero parque natural y posteriormente intentar que su territorio se anexione al espacio de mayor protección.

Regidores como el de Genalguacil, el socialista Miguel Ángel Herrera, fue tajante respecto a lo indicado anteayer a través de este periódico por el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal. «Este parque nacional responde a una declaración política, que no atiende a los criterios técnicos que exigen este tipo de iniciativas. Si se declara la Sierra de las Nieves como parque nacional es porque el pinsapar de Sierra Bermeja posee endemismos propios de las peridotitas, tal es el caso del pinsapar situado en nuestros municipios. De esta forma reclamaremos hasta donde la legislación nos lo permita e iniciaremos movilizaciones ciudadanas porque es injusto que se nos excluya», relató ayer este alcalde.

Si Genalguacil va a aprobar en el próximo pleno una moción institucional como primera medida, el Ayuntamiento de Estepona tomó la misma decisión e impulsó otro texto, también aprobado de forma unánime, a mediados de este mes de febrero. El acuerdo fue remitido en este caso al consejero, con una solicitud de cita a la que asistirían los alcaldes de la zona afectada y los miembros de la referida plataforma Sierra Bermeja Parque Nacional. «Pero han pasado ya unas semanas y todavía no tenemos la respuesta esperada a dicha solicitud», expresó el Consistorio.

«Es una ocupación del territorio»

Herrera no oculta su decepción por las palabras de Fiscal, si bien es cierto que tampoco había muchas esperanzas respecto al diseño propuesto para el que será tercer parque nacional andaluz. «Ya hace dos años, en una reunión en Ronda, los máximos responsables de los parques nacionales intentaron convencernos de que no era positivo para nosotros la declaración. Algo que era absurdo, porque era al mismo tiempo una declaración positiva para los municipios que se encuentran en la Sierra de las Nieves», especificó.

Pero aún fue más allá, al comparar la declaración con el movimiento okupa: «Estamos ante la misma problemática. Sin ser consultados se cataloga nuestro suelo, nuestra casa, y pretenden encima que nos callemos, que permanezcamos todos con los brazos cruzado. Si el Valle del Genal y todo este entorno ha perdido en la última década una cuota de población tan importante es porque no se han agilizado iniciativas como esta. No obstante, no nos sirve un parque como el que se pretende crear, la provincia de Málaga tiene que aspirar a un gran parque nacional que fomente el turismo y a la vez dé respuesta a nuestras necesidades medioambientales».

El Consistorio esteponero relata que, en efecto, el borrador para la declaración de la Sierra de las Nieves incorpora «la imprescindible aportación del sistema natural con formas de relieve y elementos geológicos singulares del macizo ibérico y las cordilleras alpinas» o, lo que es lo mismo, «los ecosistemas serpentínicos, la vegetación sobre peridotitas que es propia de Sierra Bermeja». Considera que debiera así ser Parque Nacional de las sierras Bermeja y de las Nieves.